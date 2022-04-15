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Победитель Голосу країни разводится с женой через пару месяцев после свадьбы: мы больше не семья

Новина українською →
Пятница 15 апреля 2022 09:54
Победитель Голосу країни разводится с женой через пару месяцев после свадьбы: мы больше не семья Роман Сасанчин больше не вместе с женой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Победитель Голосу країни 20-летний Роман Сасанчин разводится с 24-летней женой Иванной. Недавно у парочки родился первенец - девочка.

Об этом его супруга сообщила на своей странице в Instagram.

По словам Иванны, о разрыве они начали задумываться больше месяца назад. Отметим, что парочка поженилась в декабре 2021 года, то есть прожила в браке всего несколько месяцев.

"Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю – со временем переболит", – написала Иванна.

Победитель Голосу країни разводится с женой через пару месяцев после свадьбы: мы больше не семья

Роман Сасанчин разводится с женой

Отметим, что сам Сасанчин пока никак не прокомментировал расставание с женой.

Роман Сасанчин и его жена Иванна познакомились в 2020 году. Спустя несколько месяцев после знакомства пара стала жить вместе. После женитьбы зимой у них родилась дочка - малышка Элизабет.

Роман получил квартиру в Киеве в качестве приза за победу в шоу и поначалу парочка жила там, но после решила переехать в Тернополь, а квартиру продать.

Победитель Голосу країни разводится с женой через пару месяцев после свадьбы: мы больше не семьяРоман Сасанчин и Иванна переехали в Тернополь после Киева (фото: instagram.com)

Напомним, что за время войны объявили о разводе певец Дантес и Надя Дорофеева.

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Роман Сасанчин
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