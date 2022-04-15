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Переможець Голосу країни розлучається з дружиною через пару місяців після весілля: ми більше не сім'я

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П'ятниця 15 квітня 2022 09:54
Переможець Голосу країни розлучається з дружиною через пару місяців після весілля: ми більше не сім'я Роман Сасанчин більше не разом з дружиною (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Переможець Голосу країни 20-річний Роман Сасанчин розлучається з 24-річною дружиною Іванною. Нещодавно у парочки народився первісток - дівчинка.

Про це його дружина повідомила на своїй сторінці в Instagram.

За словами Іванни, про розрив вони почали замислюватися більше місяця тому. Відзначимо, що парочка одружилася в грудні 2021 року, тобто прожила в шлюбі всього кілька місяців.

"Ми більше не сім'я! А все почалося більше місяця тому. Сумно, але вірю - з часом переболить", - написала Іванна.

Переможець Голосу країни розлучається з дружиною через пару місяців після весілля: ми більше не сім'я

Роман Сасанчин розлучається з дружиною

Відзначимо, що сам Сасанчин поки ніяк не прокоментував розставання з дружиною.

Роман Сасанчин і його дружина Іванна познайомилися у 2020 році. Через кілька місяців після знайомства пара стала жити разом. Після одруження взимку у них народилася дочка - малятко Елізабет.

Роман отримав квартиру в Києві в якості призу за перемогу в шоу і спочатку парочка жила там, але після вирішила переїхати в Тернопіль, а квартиру продати.

Переможець Голосу країни розлучається з дружиною через пару місяців після весілля: ми більше не сім'яРоман Сасанчин та Іванна переїхали до Тернополя після Києва (фото: instagram.com)

Нагадаємо, що за час війни оголосили про розлучення співак Дантес і Надя Дорофєєва.

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Роман Сасанчин
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