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Победителя "Голоса країни" госпитализировали с коронавирусом вслед за мамой

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 16:28
Победителя "Голоса країни" госпитализировали с коронавирусом вслед за мамой Коллаж РБК-Украина: Роман Сасанчин попал в больницу с коронавирусом
Автор: Светлана Мащенко

19-летний победитель супершоу "Голос країни" и "Голос країни. Діти" Роман Сасанчин попал в больницу с диагнозом коронавирус вслед за своей мамой.

Об этом парень рассказал на своей странице в Instagram.

Рома поблагодарил всех за помощь и поддержку, показав, что он лежит в палате на больничной койке под капельницей.

Парень говорит, что, к счастью, обратился за помощью вовремя и теперь проходит курс лечения.

"Спасибо всем кто поддерживает сейчас мою семью, кто молится, интересуется, и не оставляет нас одинокими. Берегите себя и своих родных", - подписал видео Рома.

Роман Сасанчин госпитализирован с коронавирусом

Отметим, что около недели назад Роман обратился к украинцам с просьбой о помощи. Тогда и стало известно, что его мама в тяжелом состоянии, на ИВЛ, а денег на лечение не хватает. Позже Рома сказал, что сбор средств остановлен, теперь остается лишь молиться за здоровье мамы.

Рома запомнился украинцам еще в 2015-м. Застенчивый мальчик со смешной челкой тогда покорил Тину Кароль "Песней про рушник" и стал участником ее команды во втором сезоне детского "Голоса". Тогда Рома стал победителем.

Когда парню стукнуло 18 лет, он пришел на взрослый "Голос", который выиграл в 2020-м.

Ранее мы писали, как изменились и чем занимаются самые звездные участники "Голос. Дети".

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