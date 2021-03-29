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Переможця "Голосу країни" госпіталізували з коронавірусом слідом за мамою

Новость на русском → Понеділок 29 березня 2021 16:28
Переможця "Голосу країни" госпіталізували з коронавірусом слідом за мамою Колаж РБК-Україна: Роман Сасанчин потрапив у лікарню з коронавірусом
Автор: Світлана Мащенко

19-річний переможець супершоу "Голос країни" і "Голос країни. Діти" Роман Сасанчин потрапив у лікарню з діагнозом коронавірус слідом за своєю мамою.

Про це хлопець розповів на своїй сторінці в Instagram.

Рома подякував всім за допомогу і підтримку, показавши, що він лежить у палаті на лікарняному ліжку під крапельницею.

Хлопець каже, що, на щастя, звернувся за допомогою вчасно і тепер проходить курс лікування.

"Спасибі всім хто підтримує зараз мою сім'ю, хто молиться, цікавиться, і не залишає нас самотніми. Бережіть себе і своїх рідних", - підписав відео Рома.

Роман Сасанчин госпіталізований з коронавірусом

Зазначимо, що близько тижня тому Роман звернувся до українців з проханням про допомогу. Тоді й стало відомо, що його мама у важкому стані, на ШВЛ, а грошей на лікування не вистачає. Пізніше Рома сказав, що збір коштів зупинено, тепер залишається лише молитися за здоров'я мами.

Рома запам'ятався українцям ще в 2015-му. Сором'язливий хлопчик зі смішним чубчиком тоді підкорив Тіну Кароль "Піснею про рушник" і став учасником її команди у другому сезоні дитячого "Голосу". Тоді Рома став переможцем.

Коли хлопцеві виповнилося 18 років, він прийшов на дорослий "Голос", який виграв у 2020-му.

Раніше ми писали, як змінилися і чим займаються зоряні учасники "Голос. Діти".

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