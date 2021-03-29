Победителя "Голоса країни" госпитализировали с коронавирусом вслед за мамой

Рома поблагодарил всех за помощь и поддержку, показав, что он лежит в палате на больничной койке под капельницей.

Парень говорит, что, к счастью, обратился за помощью вовремя и теперь проходит курс лечения.

"Спасибо всем кто поддерживает сейчас мою семью, кто молится, интересуется, и не оставляет нас одинокими. Берегите себя и своих родных", - подписал видео Рома.

Роман Сасанчин госпитализирован с коронавирусом

Отметим, что около недели назад Роман обратился к украинцам с просьбой о помощи. Тогда и стало известно, что его мама в тяжелом состоянии, на ИВЛ, а денег на лечение не хватает. Позже Рома сказал, что сбор средств остановлен, теперь остается лишь молиться за здоровье мамы.

Рома запомнился украинцам еще в 2015-м. Застенчивый мальчик со смешной челкой тогда покорил Тину Кароль "Песней про рушник" и стал участником ее команды во втором сезоне детского "Голоса". Тогда Рома стал победителем.

Когда парню стукнуло 18 лет, он пришел на взрослый "Голос", который выиграл в 2020-м.