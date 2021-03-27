Почему отношения не развиваются: 5 распространенных причин

Когда в отношениях "все сложно" или отношения тянутся долгое время без понимания перспектив, мужчина то исчезает, то появляется, когда все вроде хорошо, а движения вперед нет, о чем это говорит? Об этом, а также о том, что делать в такой ситуации, рассказала семейный психолог Ольга.

По словам Ольги, такая ситуация говорит об отсутствии лидера в отношениях, который задал бы им направление и определил, к чему они ведут.⠀

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Почему лидера нет? ⠀

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По нескольким причинам:⠀

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1. Оба партнера слишком пассивны и ждут активности от другого. ⠀

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2. Мужчина недостаточно заинтересован, а женщина не собирается ничего делать, чтобы его разжечь, потому что это ниже ее достоинства. Или не знает, как.⠀

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3. Женщине принципиально, чтобы именно мужчина проявлял активность во всем.⠀

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4. Женщина ждёт активности не от того мужчины. Если мужчина недавно развелся, пережил разрыв или не готов к новым отношениям.

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5. Для мужчины конкретно эта женщина рассматривается как временный вариант.⠀

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Что делать?⠀

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И вот тут, девчонки, мы напрямую подходим к тому моменту, который некоторым из вас не понравился. ⠀

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В нас есть забавная черта - мы хотим быть с конкретным мужчиной, но без активности, красивых ухаживаний с его стороны, не готовы. Это можно понять и даже в чем-то это логично.



⠀Иллюстративное фото (pexels.com)

Но дело в том, что если этот мужчина нам этого не дает, а нам это важно, то почему мы все еще с ним? Надеемся, что он начнет это делать? Но даже если такая вероятность есть, то не на ровном месте же. То есть что-то активность должно спровоцировать. Что-то с нашей стороны. ⠀

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А мы не хотим ничего делать. В итоге мы ждем, а он так ничего и не делает. Каждый сам по себе. Не логично.⠀

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И как же правильно?⠀

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Понять, что нам важнее - этот конкретный мужчина или активные ухаживания. Если мужчина - значит и мы тоже проявляем активность со своей стороны. Если ухаживания - значит нам нужен другой мужчина, тот, который на это способен.⠀