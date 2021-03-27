Чому стосунки не розвиваються: 5 поширених причин

Коли у відносинах "все складно" або відносини тягнуться довгий час без розуміння перспектив, чоловік то зникає, то з'являється, коли все начебто добре, а руху вперед немає, про що це говорить? Про це, а також про те, що робити в такій ситуації, розповіла сімейний психолог Ольга.

За словами Ольги, така ситуація свідчить про відсутність лідера у відносинах, який поставив би їм напрям і визначив, до чого вони ведуть.⠀

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Чому лідера немає? ⠀

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З кількох причин:⠀

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1. Обидва партнера занадто пасивні і чекають активності від іншого. ⠀

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2. Чоловік недостатньо зацікавлений, а жінка не збирається нічого робити, щоб його розпалити, бо це нижче її гідності. Або не знає, як.⠀

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3. Жінці принципово, щоб саме чоловік проявляв активність у всьому.⠀

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4. Жінка чекає активності не від того чоловіка. Якщо чоловік нещодавно розлучився, пережив розрив або не готовий до нових стосунків.

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5. Для чоловіка конкретно ця жінка розглядається як тимчасовий варіант.⠀

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Що робити?⠀

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І ось тут, дівчата, ми безпосередньо підходимо до того моменту, який декому з вас не сподобався. ⠀

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У нас є цікава риса - ми хочемо бути з конкретним чоловіком, але без активності, красивих залицянь з його боку, не готові. Це можна зрозуміти і навіть у чомусь це логічно.



⠀Ілюстративне фото (pexels.com)

Але справа в тому, що якщо цей чоловік нам цього не дає, а нам це важливо, то чому ми все ще з ним? Сподіваємося, що він почне це робити? Але навіть якщо така ймовірність є, то не на рівному місці же. Тобто щось активність має спровокувати. Щось з нашого боку. ⠀

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А ми не хочемо нічого робити. У підсумку ми чекаємо, а він так нічого і не робить. Кожен сам по собі. Не логічно.⠀

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І як же правильно?⠀

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Зрозуміти, що нам важливіше - цей конкретний чоловік або активні залицяння. Якщо чоловік - значить, і ми теж проявляємо активність зі свого боку. Якщо залицяння - значить нам потрібен інший чоловік, той, що на це здатний.⠀