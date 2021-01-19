Подарувала рай на землі: Катерина Кухар в "голому" бікіні віддалася почуттям з чоловіком на пляжі

Катерина Кухар зробила на день народження собі і близьким подарунок і вирушила зустрічати свято на Мальдіви. 18 січня примы-балерины виповнилося 39 років! Разом з чоловіком Олександром Стояновим і дітьми вона полетіла в райський куточок, де встигли відпочити Оля Полякова, Потап і Настя, Дмитро Монатык та Ольга Фреймут з чоловіком. Чоловык судді "Танців з зірками" зворушливо привітав кохану зі знаменною датою і показав спекотне фото з іменинницею.

На сторінці Олександра в Instagram з'явився повний любові і пристрасті знімок з другою половинкою. Чоловік уклав в обійми свою кохану, яка позує в бікіні тілесного кольору. Пара зображена за мить до поцілунку.

"Ти подарувала мені рай на Землі! Все життя я хочу подякувати тобі за те, що ти зі мною! За те, що подарувала мені чудових дітей! За те, що надихаєш і мотивуєш мене! Я вдячний тобі за те, що з тобою — я щасливий! Я шалено тебе люблю, ти мій особистий океан краси, пристрасті, емоцій та почуттів! Ти моя єдина, незамінна і моя найдорожча людина у всьому всесвіті! Будь щаслива, а я завжди буду робити для цього все!" - ніжно звернувся Олександр до дружини-іменинниці

Катерина і Олександр, незважаючи на сімейний стаж, залишаються палко закоханих (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Катерину зворушили слова чоловіка, і вона написала йому у відповідь: "Коханий...".

"Як красиво", "Ви прекрасні! У вас так світиться любов!", "Ви шикарний приклад для наслідування!", "Які ви нереально прекрасні!", "Яке гарне фото! Диво!", "Разом, ви – диво", - не змогли встояти перед повним любові фото пари фоловери.

До речі, Катерина зазначила, що на острові почалася буря, що нітрохи не зіпсувало їй настрій. Потім з-за хмар вийшло сонце, і пара вирушила на пляж. Примхи погоди Олександр поетично порівняв з характером справжньої жінки.

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар розповіла, через що свариться з коханим.