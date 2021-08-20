Кроме подсчета овечек: эксперт дала простую методику, которая поможет уснуть за 15 минут

Подготовка ко сну очень важна. При отходе ко сну убедитесь, что в комнате темно, тихо, прохладно, а смартфон не в руках, а на прикроватном столике в режиме сна. А вы сами - под тяжелым одеялом.

Так же для хорошего сна и режима желательно, чтобы вы засыпали и просыпались в одно и то же время. Идеально, если была в дневное время физическая активность.