Крім підрахунку овечок: експерт дала просту методику, що допоможе заснути за 15 хвилин
Спробуємо сьогодні заснути легко і раніше? Порушення сну - нерідке явище. В тій чи іншій мірі зустрічається у кожного. Безсоння може бути симптомом різних психоемоційних розладів, а також нести функціональний характер, який пов'язаний з порушенням "гігієни сну", несприятливими звичками, пов'язаними з підготовкою до сну, засипанням, інформаційною гігієною.
Про це у своєму Instagram розповіла б'юті-експерт та біохакер Хаді Пьюрбьюти.
Підготовка до сну дуже важлива. При відході до сну переконайтеся, що в кімнаті темно, тихо, прохолодно, а смартфон не в руках, а на приліжковому столику в режимі сну. А ви самі - під важкою ковдрою.
Так само для хорошого сну і режиму бажано, щоб ви засипали і прокидалися в один і той же час. Ідеально, якщо була в денний час фізична активність.
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Існує безліч методик засипання: від підрахунку овець до візуалізації гойдання в оксамитовому гамаку (фото: pexels.com)
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Простий спосіб заснути: вправа "когнітивний шаффл"
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Виберіть будь-яку букву алфавіту.
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Уявіть будь-яке слово, яке починається на цю букву. Слово має складатися мінімум з 5 літер і бути емоційно нейтральним. Скажіть слово про себе.
- На кожну букву цього слова придумайте ще кілька нових. Варіанти слів краще візуалізувати.
- Закінчивши з однією буквою, переходите до наступної. І так - поки не відпрацюєте всі букви загаданого слова.
- Продовжувати варто до тих пір, поки не заснете. Зазвичай це займає хвилин 15.
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