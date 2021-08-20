Крім підрахунку овечок: експерт дала просту методику, що допоможе заснути за 15 хвилин

Підготовка до сну дуже важлива. При відході до сну переконайтеся, що в кімнаті темно, тихо, прохолодно, а смартфон не в руках, а на приліжковому столику в режимі сну. А ви самі - під важкою ковдрою.

Так само для хорошого сну і режиму бажано, щоб ви засипали і прокидалися в один і той же час. Ідеально, якщо була в денний час фізична активність.