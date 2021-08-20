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Крім підрахунку овечок: експерт дала просту методику, що допоможе заснути за 15 хвилин

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П'ятниця 20 серпня 2021 19:01
Крім підрахунку овечок: експерт дала просту методику, що допоможе заснути за 15 хвилин Краще засипати без телефону (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Спробуємо сьогодні заснути легко і раніше? Порушення сну - нерідке явище. В тій чи іншій мірі зустрічається у кожного. Безсоння може бути симптомом різних психоемоційних розладів, а також нести функціональний характер, який пов'язаний з порушенням "гігієни сну", несприятливими звичками, пов'язаними з підготовкою до сну, засипанням, інформаційною гігієною.

Про це у своєму Instagram розповіла б'юті-експерт та біохакер Хаді Пьюрбьюти.

Підготовка до сну дуже важлива. При відході до сну переконайтеся, що в кімнаті темно, тихо, прохолодно, а смартфон не в руках, а на приліжковому столику в режимі сну. А ви самі - під важкою ковдрою.

Так само для хорошого сну і режиму бажано, щоб ви засипали і прокидалися в один і той же час. Ідеально, якщо була в денний час фізична активність.

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Крім підрахунку овечок: експерт дала просту методику, що допоможе заснути за 15 хвилин

Існує безліч методик засипання: від підрахунку овець до візуалізації гойдання в оксамитовому гамаку (фото: pexels.com)

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Простий спосіб заснути: вправа "когнітивний шаффл"

  1. Виберіть будь-яку букву алфавіту.

  2. Уявіть будь-яке слово, яке починається на цю букву. Слово має складатися мінімум з 5 літер і бути емоційно нейтральним. Скажіть слово про себе.

  3. На кожну букву цього слова придумайте ще кілька нових. Варіанти слів краще візуалізувати.
  4. Закінчивши з однією буквою, переходите до наступної. І так - поки не відпрацюєте всі букви загаданого слова.
  5. Продовжувати варто до тих пір, поки не заснете. Зазвичай це займає хвилин 15.

Раніше нутриціолог назвала три головні продукти проти старіння.

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