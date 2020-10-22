Погода будет бить рекорды: синоптики обновили прогноз на ближайшие дни

Погода в Украине принесет рекордное, как для конца октября в четверг и пятницу, 22 и 23 октября. А на выходных станет прохладнее и местами прорвутся дожди. Но критического холода синоптики в новом прогнозе не обещают.

Так, в Украинском гидрометцентре показали карты погоды на ближайшие 5 дней, которые порадуют жителей страны.

В четверг, 22 октября, в стране будет умеренно тепло и солнечно. Немного прохладнее на Севере и Востоке (+12+17) на остальных территориях +15+20 градусов.

В Киеве сегодня будет +15+17, солнечно. Ночью +6+8 градусов.

23 октября синоптическая ситуация похожа, но температура выровняется по всей стране - от +15 до +21 градуса. Немного ниже на Закарпатье (+13+15).

Киев снова порадует +16+18 и ясным солнечным днем. Ночью +7+9 градусов.

Погода в Украине 22 и 23 октября (скрин: meteo.gov.ua)

А вот в субботу, 24 октября на Запад и Север придет похолодание +11+15 и атмосферный фронт с мелким дождем. На остальных территориях все еще без осадков и с показателями +14+21.

В Киеве в субботу мелкий дождь, +13+15 днем и +7+9 ночью.

В день местных выборов, 25 октября, осадки не предвидятся, но прохладнее станет по всей стране - от +10 до +15. На Юге теплее (+16+18 градусов).

Киев встретит избирателей без осадков, но с температурой +12+14, ночью +7+9 градусов.

26 октября синоптическая ситуация похожа с предыдущим днем. Но на Юге похолодает еще больше, также ночь расстроит понижением градусов до +4+7 (на Юге +7+11 в ночное время).

В Киеве 26 октября +12+14, ночью +4+6, осадки не предвидятся.

Погода в Украине 24-26 октября (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики также рассказали, какая зима будет в Киеве. Специалисты дали необычный прогноз.

Отметим, что метеозависимым людям стоит быть осторожнее, так на Землю нагрянет магнитная буря, пик которой придется на день местных выборов, 25 октября.