Погода будет бить рекорды: синоптики обновили прогноз на три дня

Погода в Украине изменится благодаря приходу антициклона. Он в ближайшие дни порадует украинцев высокими температурами, особенно на Юге, и отсутствием осадков.

Так, синоптики Украинского гидрометцентра рассказали, какой будет погода в следующие три дня.

Завтра, 25 ноября, антициклон будет царить на значительной территории. Не доберется он до восточных, северо-восточных областей, а также Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областей, где ожидаются дожди.

Температура по стране от +4 до +9 градусов, но на Севере и Востоке прохладнее - +4+6 тепла. Ночью по стране от -2 до +3 градусов.

В Киеве в среду вероятен небольшой дождь. Температура в столице днем +4+6, ночью +1+3.

Погода в Украине 25 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

26 ноября в Украину придет солнечная погода - особенно малооблачно будет на Западе. Осадки в этот день маловероятны. Температура воздуха в западных областях +4+8, на Юге будут ноябрьские рекорды с +5+10, в Центре и на Севере +3+6, а на Востоке +2+4 градуса.

Ночью по стране -1...+3 градуса, но на Западе заморозки усилятся до -1... -4 градусов.

В Киеве в четверг малооблачно, без осадков. Температура +4+6, ночью от 0 до +2 градусов.

Погода в Украине 26 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

27 ноября температурные показатели останутся на том же уровне, но на северо-запад нагрянет атмосферный фронт с дождем и мокрым снегом.

В Киеве в пятницу вероятен небольшой дождь, температура +4+6 днем, ночью 0... +2 градуса.

Погода в Украине 27 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко также предупредила про антициклон под названием "Валентин", который разгонит тучи над Украиной в ближайшие дни.

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