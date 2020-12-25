Погода в Украине резко поменяется: где будет мокрый снег и дождь

Погода в Украине на субботу, 26 декабря, ожидается неоднозначная в разных регионах. Часть страны сможет порадоваться ясной погоде, но с похолоданием, а часть – накроет мокрым снегом и дождями. Неприятные ощущения на улице усилит холодный штормовой ветер в большинстве регионов.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, восток страны затянет снежными ливнями и дождями. Днем пройдет мокрый снег. Температура воздуха в ночные часы составит от -1 до +1 градуса, днем от -1 до +4 градусов.

В южных областях будет идти мокрый снег и снег с дождем, в Крыму пройдет дождь. Ночью в регионе около +3 градусов, днем ожидается до +5 градусов, в Крыму ночью около +9, днем до +11 градусов.

На севере переменная облачность, но без существенных осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса, днем ожидается около +1 градуса.

В западной части страны осадки прекратятся к утру, местами ночью возможен мокрый снег и снег с дождем. Ночью в регионе ожидается до -1 градуса, днем от -1 до +1 градуса, на Закарпатье до +4 градусов.

В центре Украины синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег. Ночью от -1 до +1 градуса, днем около +1 градуса.

В Киеве 26 декабря будет сухо, переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается до -1 градуса, днем столбики термометров покажут до +1 градуса.

Карта погоды в Украине на субботу, 26 декабря

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине резко поменяется погода и придет новый антициклон.

А также мы рассказывали о том, что Укргидрометцентр дал прогноз погоды в Украине на январь 2021 года.