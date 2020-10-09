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Похолодает и пойдет мелкий дождь: синоптики обновили ближайший прогноз

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине на выходных будет умеренной, местами с дождем

Погода в Украине в ближайшие три дня принесет некоторое снижение температуры, местами будет перемещаться моросящий осенний дождь, который неприятностей особых не доставит, а вот грибникам - в помощь.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, некоторое снижение температуры ожидается на выходных, а вот завтра, 9 октября, будет достаточно тепло и солнечно. Вероятность небольшого дождя лишь в Одесской области.

Температура на Западе +16+19, в остальных регионах +19+23, а в Крыму до +26 тепла.

В Киеве пятница будет сухой и теплой. Днем +19+21, ночью +12+14 градусов.

Погода в Украине 9 октября (фото: meteo.gov.ua)

10 октября осадки в виде мелкого дождя на Волыни, в Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областях. Температура по стране снизится на 2-3 градуса.

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В воскресенье, 11 октября, дожди сместятся ближе к Западу, а температурные значения останутся на том же уровне.

Погода в Украине 10 и 11 октября (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптики назвали дату первых морозов в Украине. Они придут уже в октябре.

А вот климатологи, метеорологи и народные синоптики уверены, что осень и зима в этом сезоне будут аномальными.

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