Похолодание и дожди: синоптики дали прогноз на первые дни 2021 года

Погода в Украине в первые дни нового, 2021 года, принесет похолодание и дожди. Температура снизится незначительно, но по сравнению с теплым окончанием 2020-го разница все же будет.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, уходящие дни 2020-го принесут высокие температуры до +10 градусов, на Юге еще выше, лишь на Востоке около нуля. Осадки в виде дождя 30-го на крайнем Западе, а 31-го декабря - во всех западных областях.

А вот 1 января страной овладеет атмосферный фронт с дождями, а на Западе даже с мокрым снегом. Удержится от осадков разве что Восток и Крым. Температура останется такой же, как и в последние дни 2020-го.

2-3 января ситуация в стране поменяется и установится сухая погода с умеренной облачностью. 2-го числа по стране +2+8, в Крыму до +11, а ночью около нуля. 3 января температура днем снизится еще на несколько градусов по всей стране, а ночью придут заморозки. Лишь на Закарпатье и в Крыму удержатся "жаркие" около +10 градусов.

Ниже смотрите карты погоды на ближайшие пять дней.

Погода в Украине с 30 декабря по 3 января (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптик Наталка Диденко также рассказала, в каких регионах Украины будет в новогоднюю ночь идти снег.

А вот метеорологи уже предупредили, что 2020-й год может стать самым теплым годом за всю историю наблюдений за погодой.