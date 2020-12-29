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Похолодання і дощі: синоптики дали прогноз на перші дні 2021 року

Новость на русском → Вівторок 29 грудня 2020 20:30
Похолодання і дощі: синоптики дали прогноз на перші дні 2021 року Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в перші дні нового, 2021 року, принесе похолодання і дощі. Температура знизиться незначно, але у порівнянні з теплим закінченням 2020-го різниця все ж буде.

Так, за даними Українського гідрометцентру, останні дні 2020-го принесуть високі температури до +10 градусів, на Півдні ще вище, лише на Сході близько нуля. Опади у вигляді дощу 30-го на крайньому Заході, а 31-го грудня - у всіх західних областях.

А ось 1 січня країною опанує атмосферний фронт з дощами, а на Заході навіть з мокрим снігом. Утримається від опадів хіба що Схід і Крим. Температура залишиться такою ж, як і в останні дні 2020-го.

2-3 січня ситуація в країні зміниться і встановиться суха погода з помірною хмарністю. 2-го числа по країні +2+8, у Криму до +11, а вночі близько нуля. 3 січня температура вдень знизиться ще на кілька градусів по всій країні, а вночі прийдуть заморозки. Лише на Закарпатті та у Криму втримаються "спекотні" близько +10 градусів.

Нижче дивіться карти погоди на найближчі п'ять днів.

Похолодання і дощі: синоптики дали прогноз на перші дні 2021 рокуПохолодання і дощі: синоптики дали прогноз на перші дні 2021 рокуПохолодання і дощі: синоптики дали прогноз на перші дні 2021 рокуПохолодання і дощі: синоптики дали прогноз на перші дні 2021 рокуПохолодання і дощі: синоптики дали прогноз на перші дні 2021 року

Погода в Україні з 30 грудня по 3 січня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптик Наталка Діденко також розповіла, в яких регіонах України буде в новорічну ніч йти сніг.

А ось метеорологи вже попередили, що 2020-й рік може стати найтеплішим роком за всю історію спостережень за погодою.

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