И похудеть, и улучшить здоровье: эндокринолог назвала диету для продления молодости
Антиэйдж-терапия и способы продления молодости лучше работают при правильном питании.
Например, интервальное голодание - это уникальный бесплатный инструмент не только для похудения, но и для решения многих проблем со здоровьем.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.
По ее мнению, одна из стратегий продления молодости связана с использованием голода.
Я делаю акцент именно на интервальном голодании потому, что все остальные методики голода, которые занимают более 36 часов, можно практиковать только под присмотром врача, учитывая индивидуальные особенности.
Интервальное голодание: для здоровья и фигуры (фото: pexels.com)
Почему эта диета продляет молодость
Чередование периодов голода и принятия пищи позволяет запустить процесс аутофагии. Во время голода в клетках образуются особые органеллы, которые утилизируют клеточный мусор. Клетка становится более молодой и функциональной.
Как понять, что вам нужно интервальное голодание?
- Если вы не успеваете нормально питаться и постоянно на перекусах, можно организовать себе 2 полноценных приема пищи - и это будет уже вписываться в стратегию ИГ 16/8.
Если при этом еще соблюдать структуру питания, то вы не будете страдать ни от голода, ни от нутритивных дефицитов.
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Если вы худели на каком-то питании, но вес встал и ни с места, ИГ, скорее всего, поможет решить эту проблему.
- Снижение работоспособности после частых приемов пищи тоже повод попробовать ИГ.
- Если вы увлеклись темой голодания и хотите попробовать, но абсолютный голод вам противопоказан, всегда можно безопасно начать с ИГ.
- ИГ помогает уменьшить агрессию клеток при многих аутоиммунных заболеваниях и облегчить симптомы.
- При предрасположенности к сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям, ИГ можно использовать в качестве профилактики этих и многих других состояний.
- И, конечно, тактика ИГ идеально подходит для снижения веса, уменьшения количества висцерального жира и объемов тела без потери мышечной массы.