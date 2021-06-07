И похудеть, и улучшить здоровье: эндокринолог назвала диету для продления молодости

Например, интервальное голодание - это уникальный бесплатный инструмент не только для похудения, но и для решения многих проблем со здоровьем.

Антиэйдж-терапия и способы продления молодости лучше работают при правильном питании.

По ее мнению, одна из стратегий продления молодости связана с использованием голода.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

Я делаю акцент именно на интервальном голодании потому, что все остальные методики голода, которые занимают более 36 часов, можно практиковать только под присмотром врача, учитывая индивидуальные особенности.

Интервальное голодание: для здоровья и фигуры (фото: pexels.com)

Почему эта диета продляет молодость

Чередование периодов голода и принятия пищи позволяет запустить процесс аутофагии. Во время голода в клетках образуются особые органеллы, которые утилизируют клеточный мусор. Клетка становится более молодой и функциональной.

Как понять, что вам нужно интервальное голодание?

Если вы не успеваете нормально питаться и постоянно на перекусах, можно организовать себе 2 полноценных приема пищи - и это будет уже вписываться в стратегию ИГ 16/8.

Если при этом еще соблюдать структуру питания, то вы не будете страдать ни от голода, ни от нутритивных дефицитов.

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