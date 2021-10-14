ru ua
Чт, 14 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы

Новина українською →
Четверг 14 октября 2021 05:44
Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы Покров Пресвятой Богородицы празднуется 14 октября (Getty Images)
Автор: Styler

14 октября христиане отмечают большой праздник Покров Пресвятой Богородицы.

Что нельзя делать в этот праздник, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

В основу праздника положено предание о явлении Андрею, Христа, Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери. Богослужебные особенности во многом соответствуют Богородичным двунадесятым праздникам, хотя сам праздник Покрова Пресвятой Богородицы относится к великим праздникам.

Покров Пресвятой Богородицы почитался в Киевской Руси как символ особого покровительства Богоматери Русской земле. По мнению исследователей, большое значение для средневековой Руси имело "заложенное в символе Покрова общественное начало". Специфика этого праздника заключается в почитании образов Церкви как "покрова, ограды, защиты".

Традиции и приметы

Этот день связан с приметами и традициями. Считается, что Покрова – первый по-настоящему осенний праздник. С этого дня начинались вечерние девичьи посиделки и осенний свадебный сезон.

В народной традиции в этот день отмечалась встреча осени с зимой. Само название народная этимология связывает с первым снегом, который "покрывал" землю, указывая на близость зимних холодов. Самая главная примета у наших предков была такая: "Какая Покрова - такая и зима".

Конечно же в этот день принято обращаться с молитвой к Богородице и просить у нее крепкого здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также помощи в семейной жизни и, конечно же, в любви. Если это делать, в течение всего года Богородица оберегает человека, которая у нее в этот день просит помощи, покрывая ее своим покровом.

Главные приметы этого дня

  • Если ветер дует с востока или запада - жди суровую зиму, если с юга - мягкую, если с севера — снежную.
  • Если к Покрову листья с деревьев полностью облетят - зима будет легкой, снежной. Если останутся - придут сильные морозы.
  • Журавли улетели до наступления праздника - зимой будет холодно, после него - тепло.
  • Снег выпал на Покров - Дмитриев день (8 ноября) тоже снежный будет.
  • Если снега в этот день нет, то уже до декабря не выпадет.

Что нельзя делать на Покрову

  • На Покров не принято работать по дому, заниматься уборкой и стиркой. Можно только приготовить праздничный обед.
  • Отказывать в гостеприимстве. Чем более радушный прием гостям вы окажете, тем больше достатка будет в доме.
  • Ругаться и сквернословить ни в коем случае нельзя в большой праздник.
  • Употреблять алкоголь и переедать.

В этот день можно и нужно гулять свадьбу. С этой даты начинался зимний сезон бракосочетаний.

Отметим, что в эту дату в Украине празднуется также День защитника. Во всей стране этот день объявлен выходным и следующий тоже.

Напомним, что украинцев ждут четыре дня выходных подряд.

Читайте LITE в Google News
Праздники в Украине
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
24-летняя девушка стала самой высокой в мире: как выглядит 215-сантиметровая рекордсменка
24-летняя девушка стала самой высокой в мире: как выглядит 215-сантиметровая рекордсменка