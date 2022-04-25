Поливальный понедельник: что значит этот день и его приметы

Поливальный понедельник открывает Светлую (Пасхальную) неделю, в которой каждый день с давних времен имел свое название. Понедельник является поливальным, во вторник – купалища, среда – хороводница, четверг - Навский, пятница – прощеная, суббота – хороводницы, воскресенье – поминальное.

По народным традициям в этот день принято обливать девушек водой и проводить волочебный обряд - весенний обход домов с величально-заклинательными песнями.

Традиции этого дня

Люди всегда наделяли воду целебными свойствами, однако в пасхальный понедельник славяне особенно рассчитывали на ее целебность, и полагали, что она награждает человека крепким здоровьем и счастьем.

Еще в языческие времена весенние купания и обливания считались своеобразными ритуалами (например, для призывания дождя). Уже тогда люди верили, что через воду человек очищается как внешне, так и внутренне.

В Киевской Руси Поливальный понедельник праздновали три дня (Волочильники). За это время надо было облить "все и всех". После Крещения Руси языческая традиция трансформировалась в христианскую. А суть праздника осталась неизменной – очищение, радость приходу весны и пробуждение природы.

Согласно традиции, в Поливальный понедельник обливали преимущественно незамужних девушек. Это делали ухажеры в качестве проявления своей симпатии и скрытой любви.

Если девушка была сухой в Поливальный понедельник, - это считалось позором. А если же девушка приходила домой совершенно мокрой – у родителей появлялась надежда на свадьбу и они начинали готовить приданое.

Женщин обливали водой, чтобы "очистить", а незамужнюю девушку – наделить еще большей красотой и здоровьем. Иногда девушки откупались от парней писанками, чтобы оставаться сухими.

Раньше в этот день люди окунались в водоемы, обливали домашних животных и даже ценные вещи, поскольку верили, что это принесет богатство и удачу. А еще верили, что если внезапно облить ведьму, то она больше не сможет навредить.

Также люди поливали водой могилы самоубийц и утопленников, чтобы вызвать дождь, поскольку верили, что именно они господствуют над дождями.

Главные приметы этого дня

Если в Поливальный понедельник безветренный день и синее небо – это к дождю;

Если солнечно и безоблачно – к такому же лету;

Если с самого утра льет дождь – лето тоже будет дождливым;

Если птицы вернулись из теплых краев, но пока не поют, – стоит еще ждать морозов.