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Як виходити на фото: топ-5 правил вдалої фотосесії від актриси Ольги Сторожук

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Вівторок 18 травня 2021 19:09
Як виходити на фото: топ-5 правил вдалої фотосесії від актриси Ольги Сторожук Ольга Сторожук (фото: НЛО TV)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ви все ще думаєте, що фотогенічність - це дар, який або є у людини, або ні? А ось актриса серіалу " Суперкопи" на каналі НЛО TV Ольга Сторожук впевнена, що потрібно просто знати головні правила "спілкування" з камерою.

Спеціально для Lite вона поділилася своїми секретами підготовки до фотосесії і правильної організації процесу.

Як виходити на фото: топ-5 правил вдалої фотосесії від актриси Ольги Сторожук

Актриса з чоловіком-фотографом (фото: НЛО TV)

Мій коханий чоловік за сумісництвом ще й професійний фотограф. Тому всі нюанси хорошої підготовки моделей до зйомки я знаю з обох точок зору. З точки зору моделі і фотографа.

У момент зйомки будьте в ресурсі

Одне з головних правил будь-якої фотомоделі, Не важливо, професійної або починаючої, перед фотозйомкою потрібно виспатися, щоб бути в ресурсному і енергійному стані. З правильним настроєм допоможе улюблений плейлист або музика, відповідна за настроєм під вашу зйомку.

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Продумуйте образи заздалегідь

Образи повинні бути продумані заздалегідь, це дуже важливий підготовчий етап. Важливо не забути про аксесуари, Взуття, сумки. Особливо, якщо знімаєтеся в жанрі fashion або street style.

Як виходити на фото: топ-5 правил вдалої фотосесії від актриси Ольги Сторожук

Важливо продумати образ (фото: НЛО TV)

Віддайте перевагу нейтральним кольорам і формам манікюру

Важливість манікюру багато хто недооцінює, але яскраві довгі нігті можуть зіпсувати образ. Особливо, якщо це ніжний, монохромний або історичний образ. Руки часто виявляються в портретній області, тому це важливо для гармонійного образу.

Візьміть з собою все необхідне

Не забудьте взяти з собою: гумку для волосся і / або шпильку, гребінець, лак для волосся, сонцезахисні окуляри, крем для тіла або масло, розсипчасту пудру, головний убір, кілька варіантів взуття, білизна тілесного кольору, одяг без дрібної смужки або дрібної клітини або ялинки (такий одяг "стробить" в кадрі).

Як виходити на фото: топ-5 правил вдалої фотосесії від актриси Ольги Сторожук

Актриса Ольга Сторожук (фото: НЛО TV)

Довіряйте своєму фотографу

Найкращі результати виходить тоді, коли ви отримуєте задоволення від процесу. Тому, замість суєти і біганини, видихніть і побудьте собою. Важливо повністю довіряти фотографу! У тандемі, в якому є довіра і творча енергія, завжди народжуються кадри, які радують довгі роки!

Як виходити на фото: топ-5 правил вдалої фотосесії від актриси Ольги Сторожук

Головне - правильно "застигнути" (фото: НЛО TV)

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