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Получить упругие формы: нутрициолог рассказала, как терять вес правильно

Автор: Татьяна Турчаникова

Как правильно уменьшить вес - количественно (смотрим на цифры на весах) или качественно (оцениваем состав тела, т. е. соотношение мышцы / жир)?

Если вам важно отражение в зеркале и насколько ваша фигура подтянута, второй вариант - правильная тактика, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.

Запомните - реальная цель - оставить как можно больше мышц и избавиться от жировой массы. Если вы теряете не жир, а общую массу, в которой существенная доля приходится на потерю мышц, это проблема.

Если вы хотите получить упругие формы и удовлетворительный вид в зеркале - берегите мышцы, лелейте мышцы, бойтесь их потерять. Именно в данном случае джинсы не будут висеть на ваших ягодицах, а наоборот, будут подчеркивать их изгибы.

Нужна силовая нагрузка (фото: pexels.com)

Два условия: как худеть грамотно

  • Давать именно силовую нагрузку, не многоповторку "на рельеф", а именно - тяжелую работу с отягощениями. Это первое.
  • Второе - акцентируйте внимание на белке, он бережет наши мышцы. Этот показатель каждому нужно рассчитывать индивидуально, чтобы убедиться, что при его активности и виде тренировок белка будет достаточно.

Если не соблюдать эти два условия, то, снижая вес, вы получите дряблое и не самое привлекательное тело. Если за день вы не набираете хотя бы 2, а лучше 3 солидных порции белка - велика вероятность, что вместе с жиром будет теряться много мышц. Снижать вес стоит правильно и с умом. Проконсультируйтесь со специалистом по питанию и тренером.

Раньше нутрициолог назвала простое средство, способное помочь в восстановлении печени.

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