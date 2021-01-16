Півфіналіст "Холостячки" прокоментував чутки про свою нетрадиційну орієнтацію

Андрій Рибак вилетів з шоу "Холостячка" за крок до фіналу – виною всьому стали його відносини за рамками проекту. Ксенія Мішина так і не змогла змиритися з тим, що радіоведучого чекає закохана в нього дівчина. Згодом Андрій розповів, що насправді відчував до актриси і як склалися його стосунки з тією, яка дочекалася хлопця з проекту. Також Андрій прокоментував делікатні чутки про себе.

В інтерв'ю для програми "Гасіть світло" на YouTube ведучий прокоментував чутки про свою нетрадиційну орієнтацію. Адже йому навіть приписували почуття до найкращого друга і переможця Холостячки Олександра Еллерта!

Андрій в минулому був учасником команди "Відпочиваємо разом" Хмельницького університету управління та права і ще з тих пір про її учасників і, зокрема, про ведучого, пройшов слух про причетність молодих людей до ЛГБТ-спільноти. Рибак спростував ці домисли і розповів, як реагував на плітки про свою нетрадиційну орієнтацію.

Андрій пояснив, як народилися чутки про його нетрадиційну орієнтацію (фото: instagram.com/rybak_sydney)

"Це популярна тема серед різних проектів. І про "Лігу Сміху" теж таке писали. Про багатьох учасників "Ліги Сміху" писали такі гей-фанфіки. Типу людей зводили, що ось, мовляв, цей з цим мутить. Розповіді якісь люди придумували, є такий жанр – гей-фанфік. Нас зіставляли, що ми з Сашею Степаненко (капітан і засновник команди "Відпочиваємо разом" - прим.ред.) мутим, з іншими хлопцями з "Ліги Сміху". Коли я вперше про це почув, було дивно. Я так розумію, що це ознака якоїсь впізнаваності, коли про тебе починаю писати таке. Але так як до цього особливо з таким не стикалися, це було дивно. У сенсі, хто пише, що я гей? Ви що! У Житомирі за таке шукають і зуби вибивають! Потім, коли ти розумієш, що це визнання, ти такий: а, ну ок", - прокоментував делікатну тему Андрій.

Радіоведучий також зазначив, що іноді гумор ставав серйозною перешкодою для стосунків з дівчатами.

"Іноді про свої наміри, симпатії я не міг підібрати слова і приховував за гумором. І, напевно, дівчата сприймали, як жарти і не сприймали це серйозно. Але зараз я вже трохи зрозумів, що потрібно фільтрувати це все і відверто говорити, що ти відчуваєш. Тому що гумор - це як захист. Ти кажеш: я б з тобою жив, а то за світло дорого платити. Тобто ти пропонуєш дівчині з'їхатися, але приховуєш за жартом", – згадав радіоведучий.

Андрій розповів, заважає йому гумор будує відносини

Андрій зізнався, що чоловікам важко говорити про почуття і підбирати потрібні слова для вираження своїх справжніх намірів.

Нагадаємо, що раніше Андрій Рибак розповів про справжні почуття Мішиної та Еллерта.