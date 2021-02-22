Полякова оскорбила Алину Гросу. Та не сдержалась и резко ответила
Оля Полякова в очередной раз сделала выпад в сторону коллег по цеху. В этот раз от острого языка "королевы ночи" пострадала Алина Гросу. Полякова во время шоу "Маска" перекривила самую известную песню Гросу - "Бджілка".
Последняя не сдержалась и ответила ей в Instagram.
Оля предположила, что за маской артиста скрывается именно Алина и стала напевать ее песню "Бджілка". Но спутала ее с песней из мультфильма про Винни-Пуха.
"Я бджілка, бджілка, бджілка, я вовсе не медведь. Це ж її пісня?" - напевает Оля Полякова в кресле звездного детектива.
Алина Гросу записала видео-нарезку из этой части шоу и своим лицом в кадре крупным планом, наложив фильтр с пчелками.
"Спасибо за ремейк на мою старую песню. Как раз планировали обновить ее", - подписала Гросу пародию.
Подписчики поддержали Алину и резко раскритиковали Полякову за ее поведение на шоу. Они предполагают, что до конца проекта Оля перессорится со всем шоу-бизнесом.
Алина Гросу ответила Оле Поляковой на оскорбление (видео: instagram.com/alina_grosu)
Вот как реагируют юзеры в комментариях:
- Ох, і наговорить Оля Полякова в цьому шоу. А потім розхльобувать ще після шоу ще скільки прийдеться.
- Поки Маска закінчиться, Оля зі всім шоубізнесом пересвариться.
- Разочаровалась в Поляковой после "шутки" о Кароль. Хабалка и выскочка!
- Оля незважаючи на її довгі ноги, реальна конина.
Напомним, что ранее под "раздачу" Оли Поляковой попала Тина Кароль, которую звезда назвала плакальщицей. Позже Кароль использовала этот скандал для промо трека с таким же названием.
А совсем недавно Оля Полякова эмоционально пожаловалась на коммунальщиков. В квартире артистки в центре Киева обвалился потолок, и она не стеснялась в выражениях.