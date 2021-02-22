Полякова образила Аліну Гросу. Та не стрималася і різко відповіла

Оля Полякова в черговий раз зробила випад у бік колег по цеху. На цей раз від гострого язика "королеви ночі" постраждала Аліна Гросу. Полякова під час шоу "Маска" перекривила найвідомішу пісню Гросу - "Бджілка".

Остання не стрималася і відповіла їй в Instagram.

Оля припустила, що за маскою артиста ховається саме Аліна та стала наспівувати її пісню "Бджілка". Але спутала її з піснею мультфільму про Вінні-Пуха.

"Я бджілка, бджілка, бджілка, я зовсім не ведмідь. Це ж її пісня?" - наспівує Оля Полякова в кріслі зоряного детектива.

Аліна Гросу записала відео-нарізку з цієї частини шоу і своїм обличчям в кадрі крупним планом, наклавши фільтр з бджілками.

"Спасибі за ремейк на мою стару пісню. Якраз планували оновити її", - підписала Гросу пародію.

Дописувачі підтримали Аліну і різко розкритикували Полякову за її поведінку на шоу. Вони припускають, що до кінця проекту Оля пересвариться з усім шоу-бізнесом.

Аліна Гросу відповіла Олі Поляковій на образу (відео: instagram.com/alina_grosu)

Ось як реагують юзери в коментарях: