Полякова образила Аліну Гросу. Та не стрималася і різко відповіла
Оля Полякова в черговий раз зробила випад у бік колег по цеху. На цей раз від гострого язика "королеви ночі" постраждала Аліна Гросу. Полякова під час шоу "Маска" перекривила найвідомішу пісню Гросу - "Бджілка".
Остання не стрималася і відповіла їй в Instagram.
Оля припустила, що за маскою артиста ховається саме Аліна та стала наспівувати її пісню "Бджілка". Але спутала її з піснею мультфільму про Вінні-Пуха.
"Я бджілка, бджілка, бджілка, я зовсім не ведмідь. Це ж її пісня?" - наспівує Оля Полякова в кріслі зоряного детектива.
Аліна Гросу записала відео-нарізку з цієї частини шоу і своїм обличчям в кадрі крупним планом, наклавши фільтр з бджілками.
"Спасибі за ремейк на мою стару пісню. Якраз планували оновити її", - підписала Гросу пародію.
Дописувачі підтримали Аліну і різко розкритикували Полякову за її поведінку на шоу. Вони припускають, що до кінця проекту Оля пересвариться з усім шоу-бізнесом.
Аліна Гросу відповіла Олі Поляковій на образу (відео: instagram.com/alina_grosu)
Ось як реагують юзери в коментарях:
- Ох, і наговорить Оля Полякова в цьому шоу. А потім розхльобувать ще після шоу ще скільки прийдеться.
- Поки Маска закінчиться, Оля зі всім шоубізнесом пересвариться.
- Разочаровалась в Поляковой после "шутки" о Кароль. Хабалка и выскочка!
- Оля незважаючи на її довгі ноги, реальна конина.
Нагадаємо, що раніше під "роздачу" Олі Полякової потрапила Тіна Кароль, яку зірка назвала плакальницею. Пізніше Кароль використовувала цей скандал для промо треку з такою ж назвою.
А зовсім нещодавно Оля Полякова емоційно поскаржилася на комунальників. У квартирі артистки в центрі Києва обвалилася стеля, і вона не соромилася у виразах.