Полякова оскорбила Алину Гросу. Та не сдержалась и резко ответила

Оля предположила, что за маской артиста скрывается именно Алина и стала напевать ее песню "Бджілка". Но спутала ее с песней из мультфильма про Винни-Пуха.

"Я бджілка, бджілка, бджілка, я вовсе не медведь. Це ж її пісня?" - напевает Оля Полякова в кресле звездного детектива.

Алина Гросу записала видео-нарезку из этой части шоу и своим лицом в кадре крупным планом, наложив фильтр с пчелками.

"Спасибо за ремейк на мою старую песню. Как раз планировали обновить ее", - подписала Гросу пародию.

Подписчики поддержали Алину и резко раскритиковали Полякову за ее поведение на шоу. Они предполагают, что до конца проекта Оля перессорится со всем шоу-бизнесом.

Алина Гросу ответила Оле Поляковой на оскорбление (видео: instagram.com/alina_grosu)

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