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Полякова оскорбила Алину Гросу. Та не сдержалась и резко ответила

Автор: Светлана Мащенко

Оля Полякова в очередной раз сделала выпад в сторону коллег по цеху. В этот раз от острого языка "королевы ночи" пострадала Алина Гросу. Полякова во время шоу "Маска" перекривила самую известную песню Гросу - "Бджілка".

Последняя не сдержалась и ответила ей в Instagram.

Оля предположила, что за маской артиста скрывается именно Алина и стала напевать ее песню "Бджілка". Но спутала ее с песней из мультфильма про Винни-Пуха.

"Я бджілка, бджілка, бджілка, я вовсе не медведь. Це ж її пісня?" - напевает Оля Полякова в кресле звездного детектива.

Алина Гросу записала видео-нарезку из этой части шоу и своим лицом в кадре крупным планом, наложив фильтр с пчелками.

"Спасибо за ремейк на мою старую песню. Как раз планировали обновить ее", - подписала Гросу пародию.

Подписчики поддержали Алину и резко раскритиковали Полякову за ее поведение на шоу. Они предполагают, что до конца проекта Оля перессорится со всем шоу-бизнесом.

Алина Гросу ответила Оле Поляковой на оскорбление (видео: instagram.com/alina_grosu)

Вот как реагируют юзеры в комментариях:

  • Ох, і наговорить Оля Полякова в цьому шоу. А потім розхльобувать ще після шоу ще скільки прийдеться.
  • Поки Маска закінчиться, Оля зі всім шоубізнесом пересвариться.
  • Разочаровалась в Поляковой после "шутки" о Кароль. Хабалка и выскочка!
  • Оля незважаючи на її довгі ноги, реальна конина.

Напомним, что ранее под "раздачу" Оли Поляковой попала Тина Кароль, которую звезда назвала плакальщицей. Позже Кароль использовала этот скандал для промо трека с таким же названием.

А совсем недавно Оля Полякова эмоционально пожаловалась на коммунальщиков. В квартире артистки в центре Киева обвалился потолок, и она не стеснялась в выражениях.

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Новости Украины маскаОля ПоляковаАлина Гросу
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