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Полякова угодила в скандал с Камалией, обозвав ее "огромной с толстыми ногами"

Автор: Людмила Жукова

Оля Полякова на шоу "Маска" обговаривала фигуру героя и один из членов жюри Дзидзьо предложил кандидатуру Камалии. На что "суперблондинка" сказала, что этого не может быть, так как "Камалия - сисьскатая, огромная и с большими ногами".

Об этом пишет "ТСН".

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"Камалия? Да ну, она здоровая, сиськатая, с ногами здоровыми, толстыми ... Посмотри на эту!" - позволила себе высказывание Полякова.

Камалия решила отреагировать на странные заявления коллеги по цеху.

В своем официальном комментарии Камалия отметила, что ее не интересует чье-то мнение. Для нее главное — какой пример артистка подает детям и какой ее видит любимый человек.

"Для меня самое важное — то, какой видит меня мой любимый человек и какой пример я подаю собственным детям. Все остальное меня не волнует. Единственное что — я не ожидала, что взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом", - отметила Камалия.

Камалия с мужем и Оля Полякова (фото: tochka.net)

Как мы ранее писали, Оля Полякова снова угодила в скандал из-за своих высказываний в сторону певицы Тины Кароль. Она назвала ее "плакальщицей", после чего встретила бурю критики от поклонников.

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