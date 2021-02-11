Полякова угодила в скандал с Камалией, обозвав ее "огромной с толстыми ногами"

"Камалия? Да ну, она здоровая, сиськатая, с ногами здоровыми, толстыми ... Посмотри на эту!" - позволила себе высказывание Полякова.

Камалия решила отреагировать на странные заявления коллеги по цеху.

В своем официальном комментарии Камалия отметила, что ее не интересует чье-то мнение. Для нее главное — какой пример артистка подает детям и какой ее видит любимый человек.

"Для меня самое важное — то, какой видит меня мой любимый человек и какой пример я подаю собственным детям. Все остальное меня не волнует. Единственное что — я не ожидала, что взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом", - отметила Камалия.

Камалия с мужем и Оля Полякова (фото: tochka.net)