Как помочь своему иммунитету работать на полную: 8 правил от Аниты Луценко
Что нужно предпринять, чтобы долгое время оставаться здоровым и работоспособным? Наше здоровье во многом зависит от состояния иммунной системы. Именно она вырабатывает средства защиты, необходимые для эффективного противостояния многим болезням.
Известный украинский тренер Анита Луценко поделилась в Instagram советами, как же помочь своему организму и повысить сопротивляемость.
Как помочь своему иммунитету работать на полную: 8 правил
1. Сон - хотите чтоб все системы в организме восстанавливались? Ложитесь спать в тот день, когда встали.
2. Ешьте достаточно белка - мясо, рыба, яйца, творог, фасоль, горох, нут, йогурт.
3. Пейте больше воды и меньше алкоголя.
4. Бросьте курить и чаще выезжайте за город подышать свежим воздухом.
5. Ежедневная зарядка - творит чудеса с телом в целом. Укрепляет сердце, полезна для суставов, усиливает лимфоток, улучшает дыхательную систему.
Иллюстративное фото (pexels.com)
6. Медитируйте 5 -15 мин в тишине с акцентом на вдох и выдох с закрытыми глазами - это "стирка" нашего мозга от информационной ежедневной интоксикации.
7. Улыбайтесь, общайтесь с близкими и больше шутите, даже когда всё не так уж и радужно.
8. Уберите из рациона: колбасы, жаренное, избыток ккал из сладостей, добавьте овощи, ягоды и фрукты, каши и зелень. В нашем кишечнике живет наш иммунитет и клетчатка нужна как никогда.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, ранее мы публиковали пошаговую инструкцию для укрепления иммунитета от нутрициолога.