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Как помочь своему иммунитету работать на полную: 8 правил от Аниты Луценко

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Четверг 04 ноября 2021 08:34
Как помочь своему иммунитету работать на полную: 8 правил от Аниты Луценко Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Автор: Марина Настевич

Что нужно предпринять, чтобы долгое время оставаться здоровым и работоспособным? Наше здоровье во многом зависит от состояния иммунной системы. Именно она вырабатывает средства защиты, необходимые для эффективного противостояния многим болезням.

Известный украинский тренер Анита Луценко поделилась в Instagram советами, как же помочь своему организму и повысить сопротивляемость.

Как помочь своему иммунитету работать на полную: 8 правил

1. Сон - хотите чтоб все системы в организме восстанавливались? Ложитесь спать в тот день, когда встали.

2. Ешьте достаточно белка - мясо, рыба, яйца, творог, фасоль, горох, нут, йогурт.

3. Пейте больше воды и меньше алкоголя.

4. Бросьте курить и чаще выезжайте за город подышать свежим воздухом.

5. Ежедневная зарядка - творит чудеса с телом в целом. Укрепляет сердце, полезна для суставов, усиливает лимфоток, улучшает дыхательную систему.

Как помочь своему иммунитету работать на полную: 8 правил от Аниты Луценко

Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Медитируйте 5 -15 мин в тишине с акцентом на вдох и выдох с закрытыми глазами - это "стирка" нашего мозга от информационной ежедневной интоксикации.

7. Улыбайтесь, общайтесь с близкими и больше шутите, даже когда всё не так уж и радужно.

8. Уберите из рациона: колбасы, жаренное, избыток ккал из сладостей, добавьте овощи, ягоды и фрукты, каши и зелень. В нашем кишечнике живет наш иммунитет и клетчатка нужна как никогда.

Как помочь своему иммунитету работать на полную: 8 правил от Аниты ЛуценкоИллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее мы публиковали пошаговую инструкцию для укрепления иммунитета от нутрициолога.

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Анита Луценко
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