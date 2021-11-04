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Як допомогти своєму імунітету працювати на повну: 8 правил від Аніти Луценко

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Четвер 04 листопада 2021 08:34
Як допомогти своєму імунітету працювати на повну: 8 правил від Аніти Луценко Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Автор: Марина Настевич

Що потрібно зробити, щоб довгий час залишатися здоровим і працездатним? Наше здоров'я багато в чому залежить від стану імунної системи. Саме вона виробляє засоби захисту, необхідні для ефективного протистояння багатьом хворобам.

Відомий український тренер Аніта Луценко поділилася в Instagram порадами, як же допомогти своєму організму і підвищити опірність.

Як допомогти своєму імунітету працювати на повну: 8 правил

1. Сон - хочете, щоб всі системи в організмі відновлювалися? Лягайте спати в той день, коли встали.

2. Їжте достатньо білка - м'ясо, риба, яйця, сир, квасоля, горох, нут, йогурт.

3. Пийте більше води і менше алкоголю.

4. Киньте палити і частіше виїжджайте за місто подихати свіжим повітрям.

5. Щоденна зарядка - творить чудеса з тілом в цілому. Зміцнює серце, корисна для суглобів, підсилює лімфоток, покращує дихальну систему.

Як допомогти своєму імунітету працювати на повну: 8 правил від Аніти Луценко

Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Медитуйте 5 -15 хв в тиші з акцентом на вдих і видих з закритими очима - це "прання" нашого мозку від інформаційної щоденної інтоксикації.

7. Посміхайтеся, спілкуйтеся з близькими і більше жартуйте, навіть коли все не так вже й райдужно.

8. Приберіть з раціону: ковбаси, смажене, надлишок ккал з солодощів, додайте овочі, ягоди і фрукти, каші і зелень. У нашому кишечнику живе наш імунітет і клітковина потрібна як ніколи.

Як допомогти своєму імунітету працювати на повну: 8 правил від Аніти ЛуценкоІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, раніше ми публікували покрокову інструкцію для зміцнення імунітету від нутриціолога.

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Аніта Луценко
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