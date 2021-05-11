Помогут без лекарств: эндокринолог назвала продукты от хронического воспаления

Катерина назвала целый список продуктов, которые можно купить в любом супермаркете - и помочь своему организму справиться с воспалением даже без лекарств.

Продукты, богатые Омега-3: авокадо, рыба дикого вылова.

"Одни из лучших источников: лосось, сардины, сельдь, скумбрия, анчоусы. В организме Омега-3 жирные кислоты метаболизируются в резольвины и протектины, обладающие противовоспалительными свойствами", - рассказала Катерина.

Авокадо богато калием, магнием, клетчаткой и полезными для сердца мононенасыщенными жирами. Оно также содержит Омега-3, каротиноиды и токоферолы, которые снижают уровень воспалительных маркеров.

Продукты, которым место на столе каждый день (фото: pexels.com)

Некрахмальные полисахариды, они же пищевые волокна и пребиотики.

"Целлюлоза, глюкоманнан, глюкан, пектин, инулин и олигосахариды обладают противовоспалительными и иммуномодулирующими функциями. Компоненты неперевариваемой клетчатки попадают в толстую кишку, где ферментируются пробиотиками и полезными бактериями для реализации противовоспалительных функций", - рассказала Григорьева.

Зеленый чай.

"Его употребление снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний болезни Альцгеймера, ожирения и пр. В зеленом чае содержится эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), который снижает производство провоспалительных цитокинов и повреждение жирных кислот в клетках", - добавила Катерина.

Брокколи и другие крестоцветные.

"Богаты сульфорафаном, мощным антиоксидантом, который снижает уровень воспалительных цитокинов", - рассказала эндокринолог.

Оливковое нерафинированное масло.

"Богато мононенасыщенными жирами, снижает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Содержит антиоксидант олеокантал, противовоспалительное действие которого сравнимо с препаратами ибупрофена", - прокомментировала Григорьева.

Черный шоколад и какао.

"Содержат большое количество противо-воспалительных антиоксидантов, в том числе - и флаванолы. Они поддерживают здоровье эндотелиальных клеток сосудов. Шоколад выбирайте с содержанием какао не менее 70% и без сахара", - советует Катерина.

Ягоды: клубника, черника, малина, ежевика, крыжовник, ирга, смородина.

"Содержат антоцианы, которые снижают уровень воспалительных маркеров и укрепляют иммунитет", - добавила Катерина.