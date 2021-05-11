Помогут без лекарств: эндокринолог назвала продукты от хронического воспаления

Продукты, которые способны снизить уровень хронического воспаления в организме, - очень простые и доступные каждому. Если разнообразить ими свой рацион, состояние организма улучшится.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.
Катерина назвала целый список продуктов, которые можно купить в любом супермаркете - и помочь своему организму справиться с воспалением даже без лекарств.
"Одни из лучших источников: лосось, сардины, сельдь, скумбрия, анчоусы. В организме Омега-3 жирные кислоты метаболизируются в резольвины и протектины, обладающие противовоспалительными свойствами", - рассказала Катерина.
Продукты, которым место на столе каждый день (фото: pexels.com)
"Целлюлоза, глюкоманнан, глюкан, пектин, инулин и олигосахариды обладают противовоспалительными и иммуномодулирующими функциями. Компоненты неперевариваемой клетчатки попадают в толстую кишку, где ферментируются пробиотиками и полезными бактериями для реализации противовоспалительных функций", - рассказала Григорьева.
"Его употребление снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний болезни Альцгеймера, ожирения и пр. В зеленом чае содержится эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), который снижает производство провоспалительных цитокинов и повреждение жирных кислот в клетках", - добавила Катерина.
"Богаты сульфорафаном, мощным антиоксидантом, который снижает уровень воспалительных цитокинов", - рассказала эндокринолог.
"Богато мононенасыщенными жирами, снижает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Содержит антиоксидант олеокантал, противовоспалительное действие которого сравнимо с препаратами ибупрофена", - прокомментировала Григорьева.
"Содержат большое количество противо-воспалительных антиоксидантов, в том числе - и флаванолы. Они поддерживают здоровье эндотелиальных клеток сосудов. Шоколад выбирайте с содержанием какао не менее 70% и без сахара", - советует Катерина.
"Содержат антоцианы, которые снижают уровень воспалительных маркеров и укрепляют иммунитет", - добавила Катерина.
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