Порноактриса Адель из "Холостяка 11" рассказала о залоге счастливых отношений

Участница шоу "Холостяк-11" Адель Асанти, которая раньше была порноактрисой, назвала залог счастливых отношений. По ее словам, прочные отношения будут только тогда, когда между парой будут царить открытость и честность.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram .

Она также опубликовала видео с разговором с "Холостяком" Михаилом Заливако, в котором призналась, что пришла на проект строить отношения. При этом она отметила, что деньги и известность у нее есть.

"Я всегда выбираю открытость и честность, так как считаю, что это залог крепких и счастливых отношений", - написала девушка.

Пользователи сети прокомментировали ее пост.