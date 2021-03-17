Порноактриса Адель из "Холостяка 11" рассказала о залоге счастливых отношений
Участница шоу "Холостяк-11" Адель Асанти, которая раньше была порноактрисой, назвала залог счастливых отношений. По ее словам, прочные отношения будут только тогда, когда между парой будут царить открытость и честность.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Она также опубликовала видео с разговором с "Холостяком" Михаилом Заливако, в котором призналась, что пришла на проект строить отношения. При этом она отметила, что деньги и известность у нее есть.
"Я всегда выбираю открытость и честность, так как считаю, что это залог крепких и счастливых отношений", - написала девушка.
Пользователи сети прокомментировали ее пост.
- Моя умничка. Ты достойна самого лучшего;
- Кто заметил затяжной взгляд? Прям искра пробежала между вами;
- Конечно, это так круто, так честно и открыто, и так мило;
- В своих словах ты искренняя, но не до конца. Сама понимаешь, что здесь ты это не найдешь;
- Все правильно!!! Буду за тебя переживать!! И болеть!!! Сколько в мире девушек, которые все скрывают!! А ты все прямо и сразу и в глаза!!! Это и есть правило номер один!!! Я хоть и тетка, но люблю это шоу!!!
- Некоторые девочки делают "это" в клубах с разными мужчинами. Вот это точно пошло, грязно и, наверное, бесплатно... А у вас это профессия за которую платят огромные деньги, наверное. Все будет хорошо. Болею за вас.
Напомним, Адель Асанти призналась, как ''Холостяк'' отреагировал на ее профессию.
Ранее Ксения Мишина высказалась об участницах "Холостяк-11".