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Порноактриса Адель з "Холостяка 11" розповіла про запоруку щасливих відносин

Новость на русском → Середа 17 березня 2021 22:32
Порноактриса Адель з "Холостяка 11" розповіла про запоруку щасливих відносин Адель Асанті (фото: instagram.com/adelasantyxx)
Автор: Роман Мирончук

Учасниця шоу "Холостяк-11" Адель Асанті, яка раніше була порноактрисою, назвала запоруку щасливих відносин. За її словами, міцні відносини будуть тільки тоді, коли між парою будуть панувати відкритість і чесність.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Вона також опублікувала відео з розмовою з "Холостяком" Михайлом Заливако, в якому зізналася, що прийшла на проект будувати відносини. При цьому вона зазначила, що гроші і популярність у неї є.

"Я завжди вибираю відкритість і чесність, так як вважаю, що це запорука міцних і щасливих відносин", - написала дівчина.

Користувачі мережі прокоментували її пост.

  • Моя умничка. Ти гідна самого кращого;
  • Хто помітив затяжний погляд? Прям іскра пробігла між вами;
  • Звичайно, це так круто, так чесно і відкрито, і так мило;
  • У своїх словах ти щира, але не до кінця. Сама розумієш, що тут ти не знайдеш;
  • Все правильно!!! Буду за тебе переживати!! І вболівати!!! Скільки у світі дівчат, які все приховують!! А ти все прямо і відразу в очі!!! Це і є правило номер один!!! Я хоч і тітка, але люблю це шоу!!!
  • Деякі дівчата роблять "це" в клубах з різними чоловіками. Ось це точно пішло, брудно і, напевно, безплатно... А у вас це професія за яку платять величезні гроші, напевно. Все буде добре. Вболіваю за вас.

Нагадаємо, Адель Асанти зізналася, як ''Холостяк'' відреагував на її професію.

Раніше Ксенія Мішина висловилася про учасниць "Холостяк-11".

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