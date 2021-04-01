Посевной календарь на апрель 2021: когда запрещено сажать и сеять
Посевной календарь на апрель 2021 поможет сориентировать, в какие дни лучше высаживать те или иные растения согласно фазам Луны. Когда лучше выполнять подкормку или заниматься другими работами по огороду, а когда лучше дать отдохнуть и себе и саженцам.
Об этом сообщает "Главред".
Благоприятные посадочные дни в апреле 2021 года
картофель: 14, 18, 19, 25, 26; более благоприятные дни - 3, 4, 5, 8, 9, 28
огурцы: 8, 9, 28; более благоприятные дни - 14, 18, 19, 25, 26
томаты: 8, 9, 28; более благоприятные дни - 14, 18, 19
лук: 14, 18, 19, 25, 26; более благоприятные дни - 3, 4, 5, 8, 9, 28
чеснок: 14; более благоприятные дни - 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30
корнеплоды: 14; более благоприятные дни - 3, 4, 5, 8, 9, 28
баклажаны: 8, 9, 28; более благоприятные дни - 14, 18, 19
разная зелень: 8, 9, 28; более благоприятные дни - 14, 18, 19, 25, 26
капуста: 8, 9, 28; более благоприятные дни - 14, 18, 19, 25, 26
Благоприятные дни для посева и посадки цветов
однолетние цветы: 8, 9, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28
луковичные и клубневые цветы: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 25, 26, 28, 29, 30
двулетние и многолетние цветы: 3, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 25, 26, 28
Когда нельзя сеять семена в апреле 2021 года
11, 12, 13 и 27 апреля.
Напомним, астрологи рассказали для каких знаков Зодиака апрель кардинально изменит жизнь.
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