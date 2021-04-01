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Посівний календар на квітень 2021: коли заборонено садити і сіяти

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 07:31
Посівний календар на квітень 2021: коли заборонено садити і сіяти Фото: посівний календар на квітень 2021 (pixabay.com)
Автор: Lite

Посівний календар на квітень 2021 допоможе зорієнтувати, в які дні краще висаджувати ті або інші рослини згідно з фазами Місяця. Коли краще виконувати підгодівлю або займатися іншими роботами по городу, а коли краще дати відпочити і собі і саджанцям.

Про це повідомляє "Главред".

Сприятливі посадкові дні у квітні 2021 року

картопля: 14, 18, 19, 25, 26; більш сприятливі дні - 3, 4, 5, 8, 9, 28

огірки: 8, 9, 28; більш сприятливі дні - 14, 18, 19, 25, 26

томати: 8, 9, 28; більш сприятливі дні - 14, 18, 19

цибуля: 14, 18, 19, 25, 26; більш сприятливі дні - 3, 4, 5, 8, 9, 28

часник: 14; більш сприятливі дні - 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30

коренеплоди: 14; більш сприятливі дні - 3, 4, 5, 8, 9, 28

баклажани: 8, 9, 28; більш сприятливі дні - 14, 18, 19

різна зелень: 8, 9, 28; більш сприятливі дні - 14, 18, 19, 25, 26

капуста: 8, 9, 28; більш сприятливі дні - 14, 18, 19, 25, 26

Сприятливі дні для посіву та посадки квітів

однорічні квіти: 8, 9, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28

цибулинні і бульбові квіти: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 25, 26, 28, 29, 30

дворічні і багаторічні квіти: 3, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 25, 26, 28

Коли можна сіяти насіння у квітні 2021 року

11, 12, 13 і 27 квітня

Нагадаємо, астрологи розповіли для яких знаків Зодіаку квітень кардинально змінить життя.

Раніше астролог розповіла, що зміниться в житті Риб у квітні.

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