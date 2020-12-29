Последнее полнолуние 2020: как привлечь удачу накануне Нового года

В предпоследний день уходящего 2020 года - 30 декабря - нас ждет полнолуние и энергетическое напряжение, связанное с ним. Луна в этот период будет находиться в домашнем знаке Рак, но это не значит, что нужно бежать хлопотать по хозяйству.

Известный украинский астролог Арина Артуровна советует провести это время не на кухне, а побаловать себя массажами и хорошим релаксом для всего тела. Иначе встретите Новый год разбитым и уставшим, с плохим настроением.

"В новогоднюю ночь, скорее всего до 10 вечера вы захотите отметить Новый год дома в уединении, с семьей, а после десяти, так как Луна меняет знак, может захотеться податься в кураж и пляс, и не отказывать себе ни в каких удовольствиях", - рассказывает Арина.

При этом астролог предупреждает, что нужно быть аккуратнее с едой и алкоголем, чтобы избежать неприятных последствий.

"Но будьте аккуратны, так как могут быть неожиданные последствия, если вы переборщите с алкоголем или едой. Я советую не напрягаться с подготовкой к Новому году, поберечь себя, свои силы и морально подготовиться к новым событиям и изменениям в вашей жизни. А какие они будут - зависит только от вас и вашей натальной карты", - резюмировала Арина Артуровна.

Астролог рассказала про полнолуние 30 декабря 2020 года (видео: AstroLeona)

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