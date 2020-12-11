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Придется туго в 2021 году: какие знаки не дружат с металлическим Быком

Новина українською → Пятница 11 декабря 2020 05:30
Придется туго в 2021 году: какие знаки не дружат с металлическим Быком Гороскоп 2021 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

2021 год пройдет под знаком белого металлического Быка по восточному гороскопу. Для некоторых из 12 знаков этого календаря этот период будет довольно сложным, поскольку они "не дружат" с Быком.

Специалисты считают, что в новом году туговато будет трем знакам. Они столкнутся с рядом преград и испытаний, пишет apostrophe.ua.

Овца (Коза)

Годы: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Этот знак является антагонистом Быка. Непостоянство Овцы будет вызывать недопонимание и конфликты. Новый год станет противоречивым для людей, рожденных в год Овцы. Эксперты советуют не терять бдительность и держать ситуацию под контролем.

Тигр

Годы: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Упрямец Тигр не готов уступать Быку. Поскольку отношения между ними всегда находятся в напряжении, Тигру придется непросто в 2021 году. Ваши решения почти всегда будут иметь мгновенные последствия, поэтому тщательно все обдумывайте, прежде чем действовать.

Собака

Годы: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Трудности с Быком возникнут из-за противоположности во взглядах. Если Бык - консерватор, то Собака - революционер. Деловые отношения будут складываться непросто по причине отсутствия точек соприкосновения. 2021 год предвещает Собакам достаточно стабильный период, но рассчитывать придется только на свои силы.

К слову, недавно украинский астролог рассказала про самые важные события декабря, которые будут оказывать влияние на каждого из нас.

Ранее мы писали, что жизнь четырех знаков Зодиака может кардинально измениться в день солнечного затмения.

Также астрологи рассказали, для кого 2021 год станет сплошной белой полосой.

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