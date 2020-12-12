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Последнее солнечное затмение 2020: какие опасности несет этот день

Новина українською → Суббота 12 декабря 2020 19:00
Последнее солнечное затмение 2020: какие опасности несет этот день Солнечное затмение 14 декабря 2020 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Последнее солнечное затмение 2021 произойдет в Стрельце 14 декабря в 18:13 по киевскому времени. И хотя в нашей стране уникальное явление увидеть не удастся, оно окажет важное влияние на каждого из нас.

Известный украинский астролог Арина Артуровна считает, что в дни, близкие к затмению, вы можете чувствовать себя раздражительными, нервным и быть агрессивными к окружающим.

Отметим, что затмение 14 декабря станет полным солнечным затмением 142 сароса, которое лучше всего будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили, Аргентине, на юге Атлантического океана, а также на юго-западе Африки.

Максимальная длительность полной фазы 2 минуты 10 секунд и следующее такое затмение произойдет лишь в 2038 году.

Астролог говорит, что этот период является очень мощным в энергетическом плане.

"В затмения происходит уже кульминация, развязка уже предшествующих тому событий и шагов, так как этот период очень мощный энергетически. То есть ничего не берется из ниоткуда. Всплывают какие-то факты, тайное становится явным, люди все рассказывают, эмоционируют и все вылазит на поверхность", - рассказывает Арина.

Эксперт также предупредила об опасностях, которые несет явление.

В эти дни лучше не рисковать, следить за своим здоровьем и будьте аккуратны за рулем и в поездках", - советует специалист.

Астролог рассказала о главных событиях декабря 2020 (видео: AstroLeona)

Ранее мы писали, жизнь каких знаков Зодиака может изменить солнечное затмение 14 декабря.

Также астролог рассказала про самые важные события декабря 2020 года, которые кардинально повлияют на нашу жизнь.

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