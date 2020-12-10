Жизнь этих знаков Зодиака кардинально изменит солнечное затмение 14 декабря

Гороскоп на декабрь 2020 расскажет про четыре знака Зодиака, которым последнее солнечное затмение в этом году принесет кардинальные жизненные перемены.

Астрологи назвали четырех представителей зодиакального круга, которым выпадет уникальный шанс накануне новогодних праздников. Солнечное затмение 14 декабря произойдет в знаке Стрелец, и будет оказывать сильное влияние на всех, а на эти знаки Зодиака - особенно, пишет МК.

Близнецы

Астрологи советуют готовиться к неожиданностям, но тщательно проверять все знаки судьбы. В вашей жизни может случиться человек, который вас обманет, и это может выбить вас из колеи. Всех новых знакомых изучайте вдоль и поперек, чтобы не пострадать в будущем.

Дева

Для Девы солнечное затмение станет особенным временем. Проведите его в кругу семьи, ведь именно эта сфера станет для вас важнейшей на ближайшие годы. Уделите внимание безопасности своего жилища: может быть, сейчас самое время застраховать его от кражи, наводнения или чего похуже.

Стрелец

Так как затмение пройдет как раз по созвездию Стрельцов, то и повлияет на них сильнее всего. Одна из важнейших задач для вас на фоне затмения - гармонизация отношений с собой и окружающими, прежде всего с вашей прекрасной половинкой.

Рыбы

Обычно вы плывете по течению, и всем вокруг нормально. Но солнечное затмение заставит вас задуматься о целях, пересмотреть приоритеты. Вопросов будет много и они будут непростыми. Но кто знает - может быть, наконец, стоит поискать на них ответы?

Отметим, что украинский астролог Арина Артуровна перечислила важнейшие события декабря, которые могут кардинально повлиять на нашу жизнь.

Ранее известный астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, для которых 2021 год Быка станет белой полосой.