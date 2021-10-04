Посмотрите на этих детей - они зарабатывают в день больше, чем вы за месяц

Пока большинство людей по-прежнему ходят на работы в офис, со стабильным графиком и фиксированной заработной платой, эти дети играют и развлекаются. При этом зарабатывают в день больше, чем среднестатистический украинец.

Наша подборка юных YouTube-блогеров - для тех, кто по-прежнему воспринимает соцсети как развлечение и даже трату времени.

Kids Diana Show

Этот детский англоязычный канал завела киевская семья. Главные герои роликов - Диана и Рома, которые наряжаются, играют, устраивают распаковки и просто чистят зубы… Но сами владельцы канала обозначили эти действия детей как "веселые и безумные приключения". И кажется, так же воспринимает их почти 84-миллионная армия фанатов. Kids Diana Show собирает миллиарды просмотров, 100 миллиардов просмотров, а ежемесячный доход оценивается от $303 тысяч долларов. У Ромы тоже есть свой канал - Kids Roma Show, на которого подписаны около 14,5 млн человек.

Видео з YouTube/Kids Diana Show

Мister Max

Этот простой мальчик из Одессы зарабатывает деньги с 3 лет: в сентябре канал Мister Max отметил 7-летие. Сегодня количество его подписчиков составляет около 21,9 млн, а средний заработок оценивается в от 100 тысяч долларов в месяц. Изначально блог представлял собой просто забавные ролики ребенка, которые снимал его отец. А со временем превратился в настоящий сериал с участием сестры Макса и его родителей, просмотры которого просто нереальные. Семья так удачно инвестировала время и деньги в проект, что со временем смогла перебраться из родной Одессы в Лондон, где проживают в трехэтажном особняке.

Видео з YouTube/Мister Max

Miss Katy

Катя - 8-летняя сестричка Макса, которая показывает также, казалось бы, обычные вещи. Но 20 миллионам поклонников они не кажутся банальными. Просмотры на видео в духе "кто лучше построит дом" просто зашкаливают, а Катя и ее семья богатеет. Интересно, что изначально девочка очень отставала в популярности, по сравнению с братом. А сейчас ситуация выровнялась. Посмотрим, чья жизнь будет интереснее фанатам, когда дети станут подростками.

Видео з YouTube/Miss Katy

Vania Mania Kids

Эта семья из Киева сумела собрать со своими играми, переодеваниями и путешествиями более 15 млн подписчиков. Канал про жизнь детей Вани и Мани был создан в 2015-м году. Постепенно к главным персонажам присоединились еще трое детей, которые появились у семьи за эти годы. Заработки канала оцениваются как $24 - $389 тысяч долларов.

Видео з YouTube/Vania Mania Kids

Dima Kids TV

Еще один одессит, который зарабатывает от $11 до $169 тысяч в месяц. Дима в основном занимается тем, что играет разными машинками. И 7,87 млн пользователей YouTube не против наблюдать за этим. За период с 2016-го года ролики мальчика, снятые в шутливом жанре, собрали 1 735 451 303 просмотров. Таким успехом могут похвалиться не все знаменитости!

Видео з YouTube/Dima Kids TV