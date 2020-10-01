Потепление придет сразу после ливней: синоптики обновили прогноз погоды

Погода в Украине в ближайшие сутки будет еще холодной, а потом снова вернется тепло и солнце

Погода в Украине в пятницу, 2 октября, ожидается влажная, пасмурная и прохладная. Местами ожидаются дожди и ливни. Но уже в субботу в страну придет потепление и солнечная погода.

Дожди и ливни пройдут в большинстве регионов Украины, но на востоке существенные осадки уже маловероятны. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Пятница будет в Украине пасмурной, влажной, с периодическими дождями. Однако на Востоке, а также в Сумской и Полтавской областях существенные осадки маловероятны. Ветер еще остается порывистым, будьте осторожны", - сообщила синоптик и отметила, что температура воздуха начнет понемногу подниматься уже в пятницу.

"Температура воздуха самой высокой будет на Юге и Востоке, +18 +23 градуса, самой низкой на Западе, +14 +17 градусов, на остальной территории +16 +19 градусов", - добавила Диденко.

В Киеве 2 октября будет пасмурно, ожидается порывистый ветер, есть вероятность дождя. Температура воздуха будет колебаться в пределах +17 +18 градусов. Как пообещала Наталка Диденко, на выходных существенно потеплеет, до +19 +22 градусов.

Карта погоды

По данным Украинского гидрометцентра, в субботу в Украине ожидается солнечная и сухая погода. Дожди пройдут только на севере страны и зацепят Полтавскую область. В остальных регионах – без существенных осадков.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +8 до +12 градусов, в южных областях до +14 +15 градусов. Днем в большинстве областей прогреется до +19 +23 градусов.

В Киеве 3 октября ожидается облачная погода, без осадков, сильный ветер. Ночью +10 +12 градусов, днем столбики термометров покажут +19 +21 градус.

Карта погоды в Украине на субботу, 3 октября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики сообщили о том, что погода готовит сюрпризы для украинцев.

А также рассказывали о том, что в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на октябрь.