Потепління прийде відразу після злив: синоптики оновили прогноз погоди

Погода в Україні в найближчу добу буде ще холодною, а потім знову повернеться тепло і сонце

Погода в Україні у п'ятницю, 2 жовтня, очікується волога, похмура і прохолодна. Місцями очікуються дощі та зливи. Але вже в суботу в країну прийде потепління і сонячна погода.

Дощі та зливи пройдуть у більшості регіонів України, але на сході істотні опади вже малоймовірні. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"П'ятниця буде в Україні похмурою, вологою, з періодичними дощами. Однак на Сході, а також в Сумській і Полтавській областях суттєві опади малоймовірні. Вітер ще залишається поривчастим, будьте обережні", - повідомила синоптик і зазначила, що температура повітря почне потроху підійматися вже в п'ятницю.

"Температура повітря найвищою буде на Півдні та Сході, +18 +23 градуси, найнижчою на Заході, +14 +17 градусів, на решті території +16 +19 градусів", - додала Діденко.

У Києві 2 жовтня буде хмарно, очікується поривчастий вітер, є ймовірність дощу. Температура повітря коливатиметься в межах +17 +18 градусів. Як пообіцяла Наталка Діденко, на вихідних суттєво потеплішає, до +19 +22 градусів.

Карта погоди

За даними Українського гідрометцентру, у суботу в Україні очікується сонячна і суха погода. Дощі пройдуть тільки на півночі країни та зачеплять Полтавську область. В інших регіонах – без істотних опадів.

Нічна температура повітря коливатиметься від +8 до +12 градусів, у південних областях до +14 +15 градусів. Вдень у більшості областей прогріється до +19 +23 градусів.

У Києві 3 жовтня очікується хмарна погода, без опадів, сильний вітер. Вночі +10 +12 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +19 +21 градус.

Карта погоди в Україні на суботу, 3 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики повідомили про те, що погода готує сюрпризи для українців.

А також розповідали про те, що в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на жовтень.