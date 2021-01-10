Потеряла ногу в 7 лет: уникальная культуристка выиграла турнир по бодибилдингу (фото, видео)

Культуристка Гуй Юна, лишившаяся ноги в 7-летнем возрасте в результате автокатастрофы, стала настоящей звездой сети после того, как выиграла престижную награду в турнире по бодибилдингу и фитнесу.

До конкурса Юна также участвовала в Паралимпийских играх 2004 года в Афинах, соревнуясь в прыжках в длину. Тогда она заняла 7-е место в своей категории. Фото победительницы турнира опубликовало издание AFP Photo.

Культуристка Гуй Юна (фото: twitter.com/AFPphoto)

Знаменитость 35-летней уникальной спортсменке принесла победа на соревнованиях, о которой написали все мировые СМИ. За ее твердый характер и позитивный настрой она стала настоящей героиней в стране, где люди с ограниченными возможностями слишком часто сталкиваются с серьезными бытовыми трудностями в повседневной жизни.

"Возможно, я заняла первое место не из-за своего профессионализма или мускулов, а из-за моей уверенности и храбрости. Я смогла встать на сцене и показывать себя всем", – цитирует культуристку Straitstimes.

Гуй признается, что после потери ноги в детстве она постоянно поддавалась буллингу со стороны сверстников. Сила духа, воспитанная девушкой в юности, помогла ей добиться победы, считает культуристка.

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