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Втратила ногу в 7 років: унікальна культуристка виграла турнір з бодібілдингу (фото, відео)

Новость на русском → Неділя 10 січня 2021 10:57
Втратила ногу в 7 років: унікальна культуристка виграла турнір з бодібілдингу (фото, відео) Культуристка Гуй Юна виграла турнір з бодібілдингу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Культуристка Гуй Юна, яка втратила ногу в 7-річному віці в результаті автокатастрофи, стала справжньою зіркою мережі після того, як виграла престижну нагороду в турнірі з бодібілдингу та фітнесу.

До конкурсу Юна також брала участь в Паралімпійських іграх 2004 року в Афінах, змагаючись у стрибках у довжину. Тоді вона зайняла 7-е місце у своїй категорії. Фото переможниці турніру опублікувало видання AFP Photo.

Втратила ногу в 7 років: унікальна культуристка виграла турнір з бодібілдингу (фото, відео)

Втратила ногу в 7 років: унікальна культуристка виграла турнір з бодібілдингу (фото, відео)

Втратила ногу в 7 років: унікальна культуристка виграла турнір з бодібілдингу (фото, відео)

Втратила ногу в 7 років: унікальна культуристка виграла турнір з бодібілдингу (фото, відео)

Культуристка Гуй Юна (фото: twitter.com/AFPphoto)

Знаменитість 35-річної унікальній спортсменці принесла перемога на змаганнях, про яку написали всі світові ЗМІ. За її твердий характер і позитивний настрій вона стала справжньою героїнею в країні, де люди з обмеженими можливостями занадто часто стикаються з серйозними побутовими труднощами в повсякденному житті.

"Можливо, я зайняла перше місце не через свій професіоналізм або м'язи, а через мою впевненість та хоробрість. Я змогла встати на сцені й показувати всім", – цитує культуристку Straitstimes.

Гуй зізнається, що після втрати ноги в дитинстві вона постійно піддавалася булінгу з боку однолітків. Сила духу, вихована дівчиною в юності, допомогла їй домогтися перемоги, вважає культуристка.

Нагадаємо, що раніше українка з найбільшими грудьми показала нові пікантні фото в білизні. Модель з 15-м розміром грудей поділилася спокусливими знімками з шанувальниками.

Також ми писали, що на популярному курорті рідкісне природне явище створило казковий пейзаж. Фото і відео – в нашому матеріалі.

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