Повлияет на целые поколения: астролог рассказала о самом важном событии декабря

В последнюю декаду декабря нас ждет знаменательное событие, которое будет влиять как на государства и целые поколения, так и на отдельных людей. Речь идет о соединении Сатурна и Юпитера, которые накануне поменяют свой знак и совершат переход в знак Зодиака Водолей.

Известный украинский астролог Арина Артуровна рассказала, что это событие случится 21 декабря в 20:16 по киевскому времени, и происходит подобное один раз в 20 лет.

Особенно специалист рекомендует готовиться к важным событиям и изменениям в жизни людей, которые родились в 1940-1941, 1960-1961, 1980-1981, 2000-2001 годах.

"Для всех остальных так же будет присутствовать возможность изменить свою жизнь к лучшему, найти выход из положения, из трудных тупиковых ситуаций, так как Юпитер и Сатурн в Водолее предлагают массу неординарных и очень интересных решений, главное начать мыслить за пределами своих возможностей и быть в ногу со временем", - советует Арина Артуровна.

Это положение планет отлично подойдет для тех, кто имеет прогрессивный и неординарный ум, не боится выходить из зоны комфорта, имеет широкие философские и научные взгляды. Также для тех, кто занимается меценатством, социальной и общественной деятельностью, организационной деятельностью и руководством.

"Водолей - не разбирает разницы в классах, расах и религии. Поэтому свобода, реформаторство и демократия во всем. Часто такое положение планет сопровождается кризисом власти в мире, так как Водолей - это знак свободы. Он протестует против любого притеснения. Во многих странах меняется или свергается правительство и формируется новое либо организуются государственные перевороты", - добавила астролог.

Кроме того, этот период характеризуется научно-техническим прогрессом. К примеру, в 1961 году совершился полет Гагарина в космос и запуск нескольких искусственных спутников Земли. Поэтому вероятно, что в течение следующих 20 лет осуществится космический туризм.

Чтобы добиться успеха в этот период, нужный фундамент, хорошая концентрация, способность собраться. Эти условия необходимы для развития "водолейской интуиции".

"Концентрируйтесь лишь на том, что имеет наибольшее значение. Это и есть стратегия чемпионов... Это соединение поможет вам избавиться от различных ограничений. Тщательное планирование, упорная работа, организаторская деятельность и проявленное при этом терпение не только помогут вам обрести опыт, но и принесут успех и заслуженное признание, - рассказывает Арина. - Если вам удалось в это время обрести власть или занять руководящий пост, в этот период ваше положение будет иметь максимум преимуществ на длительный период".

Астролог рассказала о главных событиях декабря 2020 (видео: AstroLeona)

Ранее астролог рассказала про самые важные события декабря, которые повлияют на нашу жизнь.

Также астрологи рассказали, для кого в 2021 году начнется белая полоса.