Вплине на цілі покоління: астролог розповіла про важливу подію грудня

В останню декаду грудня нас чекає знаменна подія, яка буде впливати як на держави і цілі покоління, так і на окремих людей. Мова йде про з'єднання Сатурна і Юпітера, які напередодні змінять свій знак і здійснять перехід в знак Зодіаку Водолій.

Відомий український астролог Аріна Артуровна розповіла, що ця подія станеться 21 грудня о 20:16 за київським часом, і подібне відбувається один раз на 20 років.

Особливо фахівець рекомендує готуватися до важливих подій і змін в житті людей, які народилися в 1940-1941, 1960-1961, 1980-1981, 2000-2001 роках.

"Для всіх інших так само буде присутня можливість змінити своє життя на краще, знайти вихід з положення, з важких тупикових ситуацій, позаяк Юпітер і Сатурн у Водолії пропонують масу неординарних та дуже цікавих рішень, головне почати мислити за межами своїх можливостей і бути в ногу з часом", - радить Аріна Артуровна.

Це положення планет відмінно підійде для тих, хто має прогресивний і неординарний розум, не боїться виходити з зони комфорту, має широкі філософські і наукові погляди. Також для тих, хто займається меценатством, соціальною і громадською діяльністю, організаційною діяльністю та керівництвом.

"Водолій - не розбирає різниці в класах, расах та релігії. Тому свобода, реформаторство і демократія у всьому. Часто таке положення планет супроводжується кризою влади у світі, бо Водолій - це знак свободи. Він протестує проти будь-якого гноблення. У багатьох країнах змінюється або повалюється уряд і формується новий або організовуються державні перевороти", - додала астролог.

Крім того, цей період характеризується науково-технічним прогресом. Наприклад, в 1961 році відбувся політ Гагаріна в космос і запуск декількох штучних супутників Землі. Тому ймовірно, що протягом наступних 20 років здійсниться космічний туризм.

Щоб домогтися успіху в цей період, потрібний фундамент, хороша концентрація, здатність зібратися. Ці умови необхідні для розвитку "водолійської інтуїції".

"Концентруйтеся лише на те, що має найбільше значення. Це і є стратегія чемпіонів... Це з'єднання допоможе вам позбавитися від різних обмежень. Ретельне планування, наполеглива робота, організаторська діяльність і виявлене при цьому терпіння не тільки допоможуть вам здобути досвід, але і принесуть успіх і заслужене визнання, - розповідає Аріна. - Якщо вам вдалося в цей час здобути владу чи зайняти керівний пост, в цей період ваше положення буде мати максимум переваг на тривалий період".

Астролог розповіла про головні події грудня 2020 (відео: AstroLeona)

Раніше астролог розповіла про найважливіші події грудня, які вплинуть на наше життя.

Також астрологи розповіли, для кого в 2021 році почнеться біла смуга.