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Не пойте до заката и не подбирайте деньги: что запрещено делать в этот день

Новина українською → Понедельник 28 сентября 2020 06:30
Не пойте до заката и не подбирайте деньги: что запрещено делать в этот день Праздник 28 сентября (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Существует поверье, что в этот день нельзя есть гуся

Какой сегодня праздник. 28 сентября в народном календаре отмечают День Святого Никиты Готского. Этот день в народе называют – день Гусятника, ведь наблюдая за гусями люди узнавали разные приметы. Что можно, а что строго запрещено делать в этот праздник – читайте ниже.

Именины сегодня празднуют: Богдан, Иосиф, Максим, Никита, Степан.

В мире 28 сентября традиционно празднуется Международный день права на информацию. В Украине сегодня день города празднуют жители Хмельницкого, Ужгорода, Мелитополя и Никополя.

Что категорически нельзя делать

  • В этот день нельзя поднимать с земли мелкие монеты, иначе 3 года будете жить в нищете.
  • Чтобы избежать слез в будущем, старайтесь не петь после захода солнца.
  • Существует поверье, что в этот день нельзя есть гуся, так как это может навлечь беду.

Не пойте до заката и не подбирайте деньги: что запрещено делать в этот день

Никита Готский (фото из открытых источников)

Что можно делать сегодня

В день Святого Никиты принято молиться о выздоровлении больных младенцев, а также о здоровье домашней птицы. Православные и народные традиции в этот день были одинаково значимы, поэтому до сих пор они соединены.

В этот день было принято дарить своим друзьям или людям, которым хотелось выразить свое расположение, домашнего гуся. После подношения подарка обычно распивался один бокал вина на двоих.

Считается, что охота в этот день будет особенно удачной и если охотнику повезет подстрелить дикого гуся, то его промыслы будут удачными весь год.

Приметы на погоду

В народе считают, что 28 сентября – это день, когда гуси покидают родные гнездовья и улетают в теплые края. По поведению птиц можно было узнать, какая будет предстоящая зима.

  • Если дикие гуси летят на юг – скоро начнется похолодание.
  • Гуси часто садятся на землю, а скворцы пока не собираются улетать – осень будет сухой и теплой.
  • Если гусь стоит над лужей, подняв одну ногу – будет мороз.
  • Гусь полощется в воде – скоро наступит потепление.

Ранее мы писали о том, что появился календарь праздничных и выходных дней на 2021 год.

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