Не пойте до заката и не подбирайте деньги: что запрещено делать в этот день
Существует поверье, что в этот день нельзя есть гуся
Какой сегодня праздник. 28 сентября в народном календаре отмечают День Святого Никиты Готского. Этот день в народе называют – день Гусятника, ведь наблюдая за гусями люди узнавали разные приметы. Что можно, а что строго запрещено делать в этот праздник – читайте ниже.
Именины сегодня празднуют: Богдан, Иосиф, Максим, Никита, Степан.
В мире 28 сентября традиционно празднуется Международный день права на информацию. В Украине сегодня день города празднуют жители Хмельницкого, Ужгорода, Мелитополя и Никополя.
Что категорически нельзя делать
- В этот день нельзя поднимать с земли мелкие монеты, иначе 3 года будете жить в нищете.
- Чтобы избежать слез в будущем, старайтесь не петь после захода солнца.
- Существует поверье, что в этот день нельзя есть гуся, так как это может навлечь беду.
Никита Готский (фото из открытых источников)
Что можно делать сегодня
В день Святого Никиты принято молиться о выздоровлении больных младенцев, а также о здоровье домашней птицы. Православные и народные традиции в этот день были одинаково значимы, поэтому до сих пор они соединены.
В этот день было принято дарить своим друзьям или людям, которым хотелось выразить свое расположение, домашнего гуся. После подношения подарка обычно распивался один бокал вина на двоих.
Считается, что охота в этот день будет особенно удачной и если охотнику повезет подстрелить дикого гуся, то его промыслы будут удачными весь год.
Приметы на погоду
В народе считают, что 28 сентября – это день, когда гуси покидают родные гнездовья и улетают в теплые края. По поведению птиц можно было узнать, какая будет предстоящая зима.
- Если дикие гуси летят на юг – скоро начнется похолодание.
- Гуси часто садятся на землю, а скворцы пока не собираются улетать – осень будет сухой и теплой.
- Если гусь стоит над лужей, подняв одну ногу – будет мороз.
- Гусь полощется в воде – скоро наступит потепление.
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