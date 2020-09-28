Не співайте до заходу сонця і не підбирайте гроші: що заборонено робити в цей день

Існує повір'я, що в цей день не можна їсти гусака

Яке сьогодні свято. 28 вересня в народному календарі відзначають День Святого Микити Готського. Цей день в народі називають – день Гусятника, адже спостерігаючи за гусями люди дізнавалися різні прикмети. Що можна, а що заборонено робити у це свято – читайте нижче.

Сьогодні іменини святкують: Богдан, Йосип, Максим, Микита, Степан.

У світі 28 вересня традиційно святкується Міжнародний день права на інформацію. В Україні сьогодні день міста святкують жителі Хмельницького, Ужгорода, Мелітополя та Нікополя.

Що категорично не можна робити

В цей день не можна піднімати з землі дрібні монети, інакше 3 роки будете жити в злиднях.

Щоб уникнути сліз в майбутньому, намагайтеся не співати після заходу сонця.

Існує повір'я, що в цей день не можна їсти гусака, через те, що це може накликати біду.

Микита Готський (фото з відкритих джерел)

Що можна робити сьогодні

У день Святого Микити заведено молитися про одужання хворих немовлят, а також про здоров'я домашньої птиці. Православні та народні традиції в цей день були однаково значущі, тому досі вони поєднані.

В цей день було заведено дарувати своїм друзям або людям, яким хотілося висловити свою прихильність, домашнього гусака. Після підношення подарунка зазвичай розпивався один келих вина на двох.

Вважається, що полювання в цей день буде особливо вдалим і якщо мисливцеві пощастить вполювати дикого гусака, то його промисли будуть вдалими весь рік.

Прикмети на погоду

У народі вважають, що 28 вересня – це день, коли гуси покидають рідні гнізда і відлітають у теплі краї. По поведінці птахів можна було дізнатися, якою буде майбутня зима.

Якщо дикі гуси летять на південь – скоро почнеться похолодання.

Гуси часто сідають на землю, а шпаки поки не збираються відлітати – осінь буде сухою і теплою.

Якщо гусак стоїть над калюжею, піднявши одну ногу – буде мороз.

Гусак полощеться у воді – скоро настане потепління.

Раніше ми писали про те, що з'явився календар святкових і вихідних днів на 2021 рік.