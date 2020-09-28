Не пойте до заката и не подбирайте деньги: что запрещено делать в этот день

Существует поверье, что в этот день нельзя есть гуся
Какой сегодня праздник. 28 сентября в народном календаре отмечают День Святого Никиты Готского. Этот день в народе называют – день Гусятника, ведь наблюдая за гусями люди узнавали разные приметы. Что можно, а что строго запрещено делать в этот праздник – читайте ниже.
Именины сегодня празднуют: Богдан, Иосиф, Максим, Никита, Степан.
В мире 28 сентября традиционно празднуется Международный день права на информацию. В Украине сегодня день города празднуют жители Хмельницкого, Ужгорода, Мелитополя и Никополя.
Никита Готский (фото из открытых источников)
В день Святого Никиты принято молиться о выздоровлении больных младенцев, а также о здоровье домашней птицы. Православные и народные традиции в этот день были одинаково значимы, поэтому до сих пор они соединены.
В этот день было принято дарить своим друзьям или людям, которым хотелось выразить свое расположение, домашнего гуся. После подношения подарка обычно распивался один бокал вина на двоих.
Считается, что охота в этот день будет особенно удачной и если охотнику повезет подстрелить дикого гуся, то его промыслы будут удачными весь год.
В народе считают, что 28 сентября – это день, когда гуси покидают родные гнездовья и улетают в теплые края. По поведению птиц можно было узнать, какая будет предстоящая зима.
Ранее мы писали о том, что появился календарь праздничных и выходных дней на 2021 год.