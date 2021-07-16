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Позитив шокировал признанием о родном человеке: мы не общаемся 16 лет!

Новина українською →
Пятница 16 июля 2021 10:25
Позитив шокировал признанием о родном человеке: мы не общаемся 16 лет! Фото: Позитив поделился очень личным (instagram.com.positiff)
Автор: Людмила Жукова

Украинский певец Позитив, который участвовал в проекте "Время и Стекло", признался в очень сложных отношениях со своим родным человеком - отцом.

Об этом артист рассказал в интервью Славе Демину в программе "29 вопросов".

Позитив не сообщил о конкретной причине разлада с отцом, но намекнул, что мужчина постоянно меняет женщин.

"Я с отцом не общаюсь 16 лет. У меня не совсем веселый пример отца, но я его понимаю. Он просто не любит ... Он отшельник, человек, который ... он не может оставаться в отношениях с другой женщиной", - рассказал исполнитель.

Также певец отметил, что в своей жизни не берет пример с отца.

"Всегда надо смотреть в корень. Почему он такой, почему человек не может быть моногамных в отношениях. Для меня отец был плохим примером. Потому что я от отношения отца к женщинам наоборот все делаю. Я настолько доверяю и люблю женщин, я их поднимаю и ношу на руках ", - сказал Позитив.

Также бывший участник дуэта "Время и Стекло" упомянул тему своего развода с женой и отметил, что сейчас его сердце свободно.

"Был такой выбор. Было такое решение у Анны, она меня о нем предупредила, что хочет сделать это. Я сказал:" В любом случае мы публичные люди ". Если таково было ее решение, я его в любом случае поддержал бы, даже если бы мне это не нравилось ", - пояснил музыкант.

Позитив поговорил на откровенные темы со Славой Деминым

Как мы писали ранее, Позитив сделал честное признание о разводе и депрессии.

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Позитив
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