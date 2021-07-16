Позитив шокував зізнанням про рідну людину: ми не спілкуємося 16 років!

Український співак Позитив, який брав участь у проекті "Время и Стекло", зізнався в дуже складних відносинах зі своєю рідною людиною - батьком.

Позитив не повідомив про конкретну причину розладу з батьком, але натякнув, що чоловік постійно змінює жінок.

"Я з батьком не спілкуюся 16 років. У мене не зовсім веселий приклад батька, але я його розумію. Він просто не любить ... Він відлюдник, людина, яка ... він не може залишатися у відносинах з іншою жінкою", - розповів виконавець.

Також співак зазначив, що у своєму житті не бере приклад з батька.

"Завжди треба дивитися в корінь. Чому вона така, чому людина не може бути моногамних у відносинах. Для мене батько був поганим прикладом. Тому що я від ставлення батька до жінок навпаки все роблю. Я настільки довіряю і люблю жінок, я їх підіймаю і ношу на руках ", - сказав Позитив.

Також колишній учасник дуету "Время и Стекло" згадав тему свого розлучення з дружиною і зазначив, що зараз його серце вільне.

"Був такий вибір. Було таке рішення в Анни, вона мене про нього попередила, що хоче зробити це. Я сказав: "У будь-якому випадку ми публічні люди". Якщо таке було її рішення, я його в будь-якому випадку підтримав би, навіть якби мені це не подобалося", - пояснив музикант.

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