Как правильно подбить итоги и привлечь счастье в 2021 год: простой способ

Как правильно подбить итоги и привлечь счастье в 2021 год (фото: freepik)

Психолог рассказала, как правильно подвести итоги накануне Нового года, избавиться от груза прошлых ошибок и неудач и привлечь счастье в следующий этап жизни, открыв пространство для счастливого 2021-го года.

Татьяна Польченко - психолог-консультант, тренер женского развития, автор тренингов и методик рассказала о четырех этапах. Для этого понадобиться три листа бумаги.

Первый этап

На первом листе напишите список из 10 самых важных событий, которые "сделали" ваш год. Напишите ниже, за что вы испытываете благодарность в профессиональной сфере, в личных отношениях? Кому вы можете сказать "спасибо" за все хорошее, что случилось с вами в этом году? Напишите список людей, которым вы особенно благодарны.

На обратной стороне напишите благодарность себе за следующее:

Что стало вашим главным достижением в этом году?

Какое принятое вами решение было лучшим?

Что нового вы привнесли в свою жизнь?

В чем стали сильнее и мудрее?

Какую мечту воплотили в реальность?

Что сделали впервые в этом году?

Какие качества помогли вам продвинуться в реализации собственных желаний?

Второй этап

На втором листике напишите список главных разочарований, горестей, провалов, неудач года:

Какие события стали для вас испытанием?

Список ваших кризисов, сложных ситуаций, больших ошибок.

Кто причинил вам боль и неприятности?

Ответьте на следующие вопросы:

Чему вас научили все эти люди и ситуации? Какие уроки и выводы вы сделали благодаря этим событиям?

Какие качества вы смогли развить и наработать в себе благодаря этим событиям и людям?

Третий этап

На третьем листике перечислите, на чем бы вы хотели взять фокус внимания в следующем году?

Напишите список своих целей и желаний на 2021-й год.

Что самое лучшее из первого листка вы хотите забрать с собой и приумножить в 2021-м? Например, если вы писали, что получили новое образование в 2020-м, и хотите его развить в 2021-м, нужно обязательно это написать. Так вы берёте эту энергию на исполнение задуманного с собой в 2021-й.

Четвертый этап

Возможно, вам захочется избавиться от второго листка, а возможно захочется оставить его как напоминание о том, что хотите проработать. Поступите со вторым листком так, как почувствуете нужным.

Возьмите первый листок, поблагодарите вслух Бога (или Вселенную), а также себя за победы. Кроме того, можно позвонить людям, которые сыграли важную роль в вашей жизни в этом году, и поблагодарить их.

Возьмите третий листок, перечитайте его и сделайте медитацию. Закройте глаза, настройте дыхание, и представьте в красках свой лучший 2021-й год, проживите его в своей голове. Возможно, вы увидите в медитации что-то, чего не написали на третьем листке. Допишите!

Ранее мы писали, какие вещи нужно обязательно выбросить накануне Нового года, чтобы в дом вошло счастье.